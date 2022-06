"Hai una certa età, copriti", Barbara D'Urso massacrata per questa foto postata sui social

La padrona di Casa di "Pomeriggio Cinque" è pronta per godersi il meritato riposo dopo aver portato a termine un'altra stagione del programma più seguito dal popolo italiano. Ma cos'è successo che il suo profilo Instagram è scoppiato di commenti e reazioni? Andiamo subito a scoprirlo.

La conosciamo tutti come Barbara, ma all'anagrafe il suo vero nome è Maria Carmela D'Urso. Aveva solo 20 anni quando debutta per la prima volta sul piccolo schermo, al fianco di Diego Abatantuono, Teo Teocoli e Massimo Boldi nel programma "Goal". Dopo quella esperienza, vediamo Barbara D'Urso sfondare sul piccolo schermo mentre conduce numerosi programmi televisivi e apprezzata dal pubblico italiano per le sue doti di attrice in alcune fiction.

Nasce a Napoli, il 7 Maggio del 1957 da papà lucano e mamma calabrese. all'età di 11 anni, purtroppo Barbara D'Urso è costretta a vivere un immenso dolore, ovvero la perdita della madre. Si "rifugia" così grazie al forte legame con i suoi 5 fratelli, Daniela e Alessandro (nati dal primo matrimonio della madre), Riccardo, Fabiana ed Eleonora (nati dal secondo matrimonio del padre). Trascorre la sua infanzia a Napoli, prima di trasferirsi a Milano all'età di 19 anni per cercare di sfondare nel mondo della moda che venne però interrotto a causa della sua statura.

Barbara D'Urso ha avuto diversi amori nel corso della sua vita: prima la relazione con Memo Remigi, con sui è stata per due anni. Si è vociferato per diverso tempo di alcuni flirt della D'Urso con Vasco Rossi e Miguel Bosè. Nel 1982 inizia una relazione con Mauro Bernardi, un produttore cinematografico. Insieme la coppia da alla luce due figli, Giammauro Bernardi (oggi un medico chirurgo) ed Emanuele Bernardi (fotografo e videomaker). Purtroppo nel 1993 Barbara D'Urso e Mauro Bernardi mettono un punto alla loro relazione e diversi anni dopo, nel 2002 Barbara sposa il ballerino Michele Carfora, da cui divorzia 6 anni dopo. Oggi la nostra Barbarella è una Donna single, almeno stando alle sue dichiarazioni.

Barbara D'Urso, il post che ha scatenato i fan

Come anticipato già in precedenza, Barbara ha da poco terminato un'altra stagione del programma "Pomeriggio Cinque", dove anche quest'anno ha ricevuto un enorme successo. Adesso la donna si gode il meritato riposo prima di riprendere a Settembre con un'altra incredibile avventura televisiva.

Adesso via la cartellina da conduttrice e diamo il via ai coloratissimi outfit estivi della donna. Infatti, proprio in uno dei suoi ultimi post, Barbara ha postato una foto in cui la si ritrae in un parco verde con un abito lungo e dalla fantasia estiva. Lo spacco presente che mostra inevitabilmente le sue graziee ha scatenato il web. Qualcuno l'ha invitata a coprirsi, visto che ha una certa età. La verità è che per la sua età, 'Carmelita' ha un fisico che fa invidia a tutti.

