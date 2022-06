Barbara D'Urso posta questo scatto sui social: si scatena una tempesta di critiche e insulti nei commenti

Barbara D’Urso è certamente una delle presentatrici più famose del piccolo schermo. Riesce sempre a far chiacchierare tanto di lei e questa volta non ha fatto eccezione, postando uno scatto su Instagram, immediatamente commentato in malo modo dagli haters, scopriamo che è successo.

Barbara D’Urso, all’anagrafe Maria Carmela D’Urso, è un’eccellenza meridionale a tutti gli effetti dato che nasce a Napoli nel 1957 e si distingue sin da giovanissima nell’universo dello spettacolo. Infatti, appena maggiorenne, la donna si sposta a Milano per emergere nel settore della moda. Un ambito in cui tuttavia non riesce a sfondare a causa della sua altezza. Eppure non si butta certo giù e alla svelta riesce a lavorare con grandi nomi dello spettacolo, diventando una soubrette davvero ricercatissima. Tra le persone con cui ha collaborato Teo Teocoli, Massimo Boldi, Diego Abatantuono e l’immenso Pippo Baudo che vanta di essere colui che l’ha “scoperta”.

Dal punto di vista sentimentale tanti sono stati gli uomini di Barbara: da Vasco Rossi a Stefano Bettarini, passando per Memo Remigi fino ad arrivare a Mauro Berardi, padre dei suoi figli Giammauro ed Emanuele. Un’esistenza molto travagliata, la sua, almeno per quanto riguarda gli amori dato che nel 2002 sposa Michele Carfora per poi separarsi da lui nel 2008. Numerosi gli altri flirt successivi - come quello con l’imprenditore Francesco Zangrillo - tuttavia attualmente Barbara D’Urso è felicemente single.

Barbara D’Urso, lo scatto che infiamma i social: “Sembra una cavalla”

Molto espansiva e solare, Barbara D’Urso si mostra sui social sempre sorridente. In particolar modo nella stagione estiva, quando gli impegni televisivi finiscono, diventa ancora più attiva sul web mostrando il proprio quotidiano in cucina, in vacanza o comunque in situazioni goliardiche. Su Instagram, dove vanta un seguito di quasi 3 milioni di follower, proprio qualche ora fa ha postato uno scatto che ha, come sempre, diviso il web. Sì, perché se da un lato c’è chi la ama per la sua “leggerezza”, dall’altro ci sono i leoni da tastiera pronti a criticarla in ogni situazione.

Si tratta di una fotografia all’interno della quale la conduttrice sorride, felice ed entusiasta della vita come solo lei sa essere. La didascalia che accompagna l’immagine recita: “Saper ridere di gusto…” Ebbene… Come avranno reagito i fan?

Qualcuno scrive: “Meravigliosa Barbarella, ti aspettiamo a settembre” o “Matano licenziato, sei tu la regina del pomeriggio”. Ma c’è anche chi si pronuncia in modo molto diverso: “Tu non ridi di gusto ma di imbecillità”, “Non sei la Ferragni, copriti che fai ridere! Befana, ormai ti sei trincerata dietro i filtri salvavita e ne sei dipendente come un tossico, mi fai pena”, “Ma va a zappà la terra e mettiti i capelli davanti alla faccia così ti copri”, “Le tue foto sono demenziali, sei patetica e ridicola”, “Sembri una cavalla”. Insomma, gli haters non si sono proprio risparmiati.

LEGGI ANCHE: Sapevate che Barbara D'Urso ha un fratello molto famoso? Ecco chi è e che lavoro fa