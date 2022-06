"Ma come si è conciata?" Romina Power criticatissima per il vestito indossato alla festa della figlia

Romina Power, in occasione del compleanno di sua figlia si è presentata alla festa in un modo che ha lasciato tutti a bocca aperta. Scopriamo di più in merito alla questione.

Romina Power è una donna che non ha bisogno di presentazioni. È una donna che con la sua incredibile voce ha incantato il pubblico italiano e internazionale. La sua fama e la sua carriera la si associa anche al suo ex marito Albano Carrisi. Nasce a Los Angeles il 2 Ottobre del 1951 e trascorre la sua infanzia balzando dall'Italia all'America. Figlia d'arte degli attori Tyrone Power e Linda Christian è una donna che anche nel corso degli anni ha sempre mantenuto un'eleganza degna di nota. Dalla sua unione con il Cantante di Cellino San Marco nascono i loro 4 figli, di cui la primogenita è scomparsa tragicamente all'età di 23 anni. La notizia fu uno shock per tutti, tanto da portare la coppia a separarsi dopo poco.

Nonostante la loro separazione, e la nuova vita di Albano Carrisi con la sua nuova compagna Loredana Lecciso, il loro rapporto ha raggiunto un equilibrio stabile che gli ha permesso di crescere i loro figli in maniera sana e, soprattutto, avere un rapporto anche con i due figli nati dall'unione di Albano e Loredana. Romina Jr Carrisi di recente ha festeggiato il suo compleanno e ha voluto organizzare una festa radunando le persone a cui tiene di più.

Romina Power, ecco com'è apparsa al compleanno della figlia

In occasione del compleanno di Romina Jr Carrisi, non sono di certo mancati gli auguri da parte dello staff di "Oggi è un altro giorno", di cui è ospite fissa. Se i colleghi si sono limitati a presenziare in una videochiamata, la padrona di casa Serena Bortone era presente fisicamente alla festa. Se la compagna di Albano non era presente al compleanno di Romina, la mamma Power non poteva di certo mancare.

Per l'occasione la donna ha indossato un abito rotto intero, tutto ricamato sul colletto con la spalla sinistra scoperta. Anche la festeggiata, come la madre era vestita di rosso. Tra l'altro il loro colore preferito. La foto che è stata pubblicata sul profilo Instagram di Romina ha riacceso in milioni di follower il ricordo di una famiglia molto amata e senza tempo. Infatti nello scatto sono presenti mamma Romina, papà Albanoe le loro due figlie Cristel e Romina Jr.

