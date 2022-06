Conoscete la bambina seduta vicino a Jerry Calà? Oggi è una delle attrici più amate dagli italiani

Nella foto in cui la vediamo seduta accanto a Jerry Calà era agli esordi della sua carriera. Avete capito di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Per Jerry Calà "Colpo di Fulmine" di Marco Risi è stato solo uno dei tanti film che ha interpretato nel corso della sua carriera. Come lui, anche per la giovane attrice che vedete nella fotografia è stato solo il primo di una lunga serie. Il film di Risi risale al 1985 e racconta di Carlo, un uomo di 30 anni pieni di complessi e con una vita sentimentale alquanto fallimentare. Dopo essere stato mollato dalla fidanzata e perso il lavoro va a Venezia e si prenderà una bella cotta per la figlia del suo amico che lo ospita.

Chi è, dunque l'attrice accanto a Jerry Calà? Non ci crederete mai

Dopo aver rilasciato una breve trama del film (per chi non l'avesse visto, vi consigliamo di farlo), andiamo a scoprire chi è l'attrice misteriosa. È stata la co-protagonista nel film e stiamo parlando di Vanessa Gravina. Oggi la donna è uno dei volti principali de "Il Paradiso delle Signore" ed interpreta il personaggio di Adelaide di Sant'Erasmo. Nasce il 4 Gennaio del 1974 a Milano e, ancor prima del film di Marco Risi, inizia la sua carriera a soli 6 mesi di età. Prese parte come protagonista ad una pubblicità per Carosello. Dopo il film "Colpo di Fulmine" insieme a Jerry Calà, Vanessa prende parte ad altri film tra cui "Maramao" nel 1987, "32 Dicembre" nel 1988 e "Due Fratelli" nel 1988.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la sua prima relazione risale con un collega, il cui nome è Edoardo Siravo. La coppia è stata insieme per ben 10 anni e poi decise di mettere un punto alla loro storia d'amore. Ciononostante, i due sono rimasti sempre in ottimi rapporti. Dopo Siravo, Vanessa Gravina nel 2015 convola a nozze con Domenico Pimpinella, un manager e vicedirettore dell'Ente Previdenziale Enpam.

Oggi la vediamo tra i protagonisti della fiction più seguita dalle casalinghe italiane (e non solo). Stiamo parlando de "Il Paradiso delle Signore" che anche quest'anno andrà in onda con una nuova e irripetibile stagione. Riuscirà a riconquistare il suo amato Umberto Guarnieri o troverà inaspettatamente l'amore nella nuova stagione? Questo non possiamo ancora saperlo dato che in queste ultime settimane si stanno registrando le nuove puntate. Ma siamo sicuri che la sua bravura, il suo carisma e la sua bellezza ci porteranno a scoprire una nuova stagione ancora più coinvolgente di quella precedente.

