Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati: l'indizio social che non è sfuggito ai fan

Loredana Lecciso e Al Bano sono una coppia seguitissima dalla cronaca rosa. Spesso il gossip si diverte con loro dando falsi allarmi in merito a una separazione e a un ritorno di fiamma tra il cantante di Cellino San Marco e Romina Power, tuttavia stavolta veramente tra il pugliese e la showgirl qualcosa sembra essersi rotto…

Loredana Lecciso e Al Bano si sono innamorati per caso quando lei, lavorando per una televisione locale si ritrovò ad intervistarlo a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio. Da allora stanno insieme e hanno dato alla luce due splendidi figli: Jasmine e Albano Jr, da tutti chiamato Bido. Malgrado sia uniti da più di un ventennio la Lecciso non è mai stata molto amata dai fan dell’artista di Cellino San Marco dato che tutti sperano di rivederlo con Romina. Da quest’ultima, l’uomo si è separato in seguito alla tragica scomparsa della loro primogenita Ylenia.

Per anni Loredana Lecciso ha cercato di farsi apprezzare - oltre che come soubrette - anche come compagna di Al Bano, tuttavia il pubblico è rimasto legato alla figura di Romina anche alla luce del fatto che tra quest’ultima e Carrisi la collaborazione artistica non è mai finita. Inoltre, la guerra mediatica che spesso e volentieri la Lecciso e la Power hanno fatto in televisione non ha aiutato alla causa.

Loredana Lecciso e Al Bano, l’amore è giunto al capolinea

Poche ore fa su Instagram è apparso un post di Loredana Lecciso all’interno del quale, forse perché l’età avanza dato che la donna è alla soglia dei 50 anni, si evince una certa nostalgia. Ma cosa si vede?

Nel post condiviso appare tutta la famiglia Carrisi-Lecciso, quindi i due protagonisti del nostro articolo insieme ai loro figli Jasmine e Bido, da piccoli. Fin qui niente di strano se non fosse per due dettagli che non sono sfuggiti ai fan: il primo è la presenza di due hashtag che tradotti significano “amore” e “ricordi” - segno che la showgirl avrebbe nostalgia dei tempi andati quando era forse più felice tra le braccia del suo uomo. Il secondo indizio social è la canzone usata come sottofondo “Il mondo”, in una versione cantata da Al Bano. Nello specifico una frase ha colpito tutti: “Un mondo, soltanto adesso io ti guardo”.

Insomma, tutto molto strano, non trovate? Ancora più bizzarro il fatto che diversi personaggi dello spettacolo abbiano lasciato commenti in cui incoraggiano Loredana, come se dovesse superare questo momento di tristezza. Ma cosa deve affrontare? Una crisi o una rottura definitiva con il cantante di Cellino San Marco? Questo ancora non lo sappiamo, fatto sta che tutta la faccenda lascia tutti un po' perplessi.

