Loredana Lecciso fa ingelosire Albano: beccata in giro insieme a un altro uomo, ecco chi è

Loredana Lecciso, volente o nolente è sempre al centro del gossip qualunque cosa faccia. Nelle ultime ore è spuntata fuori uno scatto che la ritrae in compagnia di un altro uomo che non è il suo compagno Albano Carrisi. Chi è quest'uomo misterioso?

Loredana Lecciso è da diversi anni la compagna di Albano Carrisi, proprio per questo motivo è sempre al centro di diversi gossip. Nel corso della loro relazione i due, ma soprattutto Loredana ha dovuto affrontare moltissime critiche per il suo comportamento. In molti non avrebbero mai voluto che Albano scegliesse la Lecciso come compagna, o meglio avrebbero voluto che non scegliesse proprio nessuna e restasse ad attendere il ritorno di Romina Power.

Albano e Romina Power sono stati per quasi 30 anni la coppia perfetta, quella capace di resistere a tutto grazie alla profonda sintonia e l'amore incondizionato. Purtroppo però le cose nella vita reale vanno in maniera estremamente diversa rispetto alle favole. I due hanno deciso di prendere strade diverse, deludendo in questo modo milioni di fan in tutto il mondo.

Ad aggravare questo sentimento di delusione è stato il fatto che Albano Carrisi ha deciso di cominciare a frequentare Loredana Lecciso. I due si sono conosciuti per casa, all'esterno di una scuola in Puglia e il cantante di Cellino San Marco ha cominciato quasi subito a corteggiare la bella Loredana.

Albano e Loredana Lecciso sono una coppia da più di 20 anni e hanno coronato il loro amore con la nascita di due figli, Jasmine e Albano Jr detto Bido. Nonostante siano anni che il loro legame va avanti perfettamente, c'è ancora chi sospetta un tradimento da parte di Loredana. Per questo motivo le risulta difficile anche fare una foto in compagnia di un qualche amico o conoscente senza attirare l'attenzione.

Ed è proprio questo che è accaduto nelle ultime ore. La Lecciso è stata sorpresa in compagnia di un altro uomo che non è il suo compagno, mettendo in moto la macchina del gossip.

Loredana Lecciso e lo scatto con il giovane manager.

Come dicevamo nelle ultime ore è saltata fuori una foto che immortala Loredana Lecciso in compagnia di un uomo che non è Albano Carrisi. L'uomo misterioso è un collaborato della famiglia Carrisi da molto tempo, Leonardo Xavier. Nonostante le molteplici ipotesi di 'tradimento', in realtà la questione potrebbe essere molto più semplice. I due si sono visti e il manager ha deciso di immortalare il momento. Insomma non c'è nessuna malizia nel gesto di entrambi, senza contare che sia Loredana che Albano hanno affermato più volte che il loro rapporto è felice e stabile. Perché continuare a dubitarne?

Leggi anche: Loredana Lecciso torna dopo la sparizione: il messaggio contro la piaga sociale che fa milioni di morti