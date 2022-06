Raffaele Auriemma: "Il Napoli ha preso un attaccante che garantisce bonus a pioggia al Fantacalcio", ecco chi è

Il calciomercato di giugno si sta rivelando più movimentato di quanto ci si potesse aspettare. Gli altalenanti equilibri del campionato appena trascorso hanno fatto capire, infatti, che tutto è possibile. Per il prossimo, dunque, molte squadre hanno grandi sogni e fra queste, come è giusto che sia, c’è anche il Napoli.

L’attacco dei partenopei subirà una rivoluzione per la prossima stagione. Tra l’approdo a Toronto di Lorenzo Insigne e la quasi scontata partenza di Mertens, la parte offensiva degli azzurri potrebbe risultare molto depotenziata. Sul mercato, però, ci sono diverse possibilità per ottimi rimpiazzi e il Napoli si sta dando da fare per accaparrarsi un talentino che ha fatto fuoco e fiamme. Ricordiamo che il contratto di Dries Mertens dovrebbe scadere intorno al 30 giugno e ancora non si è parlato di rinnovo. Ghoulam e Malcuit, poi, è da diverso tempo che non trovano spazio nei progetti di Spalletti. Quest’anno, allora, il Napoli è tenuto a ragionare bene su come ristrutturare la sua ossatura ed ha sicuramente bisogno di rinforzi in diversi reparti.

Dai rumors di mercato, infatti, anche Fabian Ruiz pare possa abbandonare la formazione azzurra. Nei suoi sogni infatti, a quanto pare, ci sarebbe la volontà di giocare in un club che possa ambire alla Champions. Non è detto però che, se lo spagnolo rimanesse e venisse acquistato anche qualche giocatore di talento, il Napoli non potrebbe ambire alla coppa dalle grandi orecchie. Anche per quanto riguarda il perno difensivo, l’ottimo Koulibaly, si parla di un suo addio. Non c’è nulla di ufficiale e, a quanto pare, ancora nessun club ha fatto qualche offerta al giocatore. Il mese di luglio, tuttavia, potrebbe risultare decisivo anche per il suo futuro. Abbiamo, però, parlato di un talentino in entrata. Di chi si tratta?

Ecco chi è l’attaccante che potrebbe sostituire Lorenzo Insigne. Raffaele Auriemma è sicuro: “È ormai promesso al Napoli”

Secondo Raffaele Auriemma sarebbero da concludere le ultime fasi delle trattative. Giampaolo Pozzo e Aurelio De Laurentiis, infatti, starebbero decidendo il costo dell’operazione, ma la venuta di Deulofeu starebbe per essere definita. Ricordiamo che l’attaccante ha fatto un’ottima stagione quest’anno. I suoi margini di crescita, poi, parrebbero molto alti ed il Napoli è sempre riuscito a valorizzare i propri attaccanti. In 34 partite con l'Udinese, lo spagnolo ha segnato ben 13 reti e sfornato 5 assist. I bianconeri, poi, non hanno un gioco molto offensivo. Questo farebbe ben sperare per il futuro in maglia azzurra dell’attaccante e siamo sicuri che Spalletti non veda l’ora di accaparrarselo.

