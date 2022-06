Jessica Selassiè, dopo i tanti flirt arriva la decisione drastica: "Ora basta"

La vincitrice di questa edizione del Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassiè ha deciso di intervenire e fare un po' di chiarezza sui suoi presunti flirt. La principessa si è detta stufa di questo continuo insinuare ed ha preso una decisione molto drastica. Ecco cosa ha fatto Jessica.

Grazie al Grande Fratello Vip Jessica Selassiè ha ottenuto una grandissima visibilità. In molti hanno sperato che la sua storia con Barù Gaetani, nipote di Costantino Della Gherardesca potesse avere finalmente un lieto finale. Nella casa di Cinecittà il rapporto tra i due è stato molto intenso. Anche se non si sono mai scambiati neppure un bacio era evidente che provassero un certo interesse l'una per l'altro. Una volta usciti però, ci sono state molte notizie controverse su questa relazione che ancora non si è ben compreso in che direzione stia andando. La princess però ha deciso di fare chiarezza e di placare la curiosità dei Jerù definitivamente e mettere fine a tutti il gossip che le gira intorno.

Jessica Selassiè al centro del gossip, prima con Barù ed ora con un altro uomo: ecco di chi si tratta

La vita privata di Jessica Selassiè dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip è sotto la lente di ingrandimento. Nel corso delle ultime settimane si è parlato di una presunta relazione tra la princess e il cantante Deddy. Molte testate hanno parlato di questa relazione ed è per questo motivo che Jessica ha voluto parlarne direttamente, senza indugiare oltre, così che il gossip non continuasse a girare.

La decisione irrevocabile di Jessica Selassié: "Ne risponderete davanti alla legge"

Jessica ha voluto diffondere sui social un comunicato molto chiaro rispetto alla sua vita privata spiegando le ragioni che l'hanno condotta a prendere una decisione davvero drastica.

Il comunicato comincia con una chiara spiegazione su ciò che è accaduto con Barù. L'ex gieffina chiarisce una volta per tutte che tra loro non c'è più nulla, nonostante avesse voluto. Dopo l'uscita dalla Casa di Cinecittà hanno discusso e hanno chiarito una volta per tutte come stanno le cose, voltando definitivamente pagina.

Sul nuovo gossip che si è fatto largo nelle ultime settimane che la vedeva in una frequentazione con l'ex allievo di Amici, Deddy, ha voluto fare un' altra precisazione.

Jessica ha deciso di prendere provvedimenti legali contro chiunque violi la sua privacy, attraverso i social ha fatto sapere che questa attenzione che sfocia nell' invadenza non verrà più tollerata.

