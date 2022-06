Ricordate Gaia de Laurentiis di CentoVetrine? Ecco che fine ha fatto

Gaia de Laurentiis è una delle presentatrici ed attrici italiane più apprezzate. Nonostante la sua giovane età, infatti, ha alle spalle una lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Da diverso tempo, però, è sparita dia radar e in molti si chiedono che fine abbia fatto.

I suoi studi di recitazione risalgono ai primissimi anni 90. Dopo essersi diplomata al Piccolo Teatro Studio di Milano con Giorgio Strehler, arriva quasi immediatamente il suo debutto sul piccolo schermo. Nel 1992, infatti, figura in Camilla, parlami d’amore di Carlo Nistri. Da quel momento in poi, allora, sarà notata dagli addetti ai lavori e le verrà chiesto di interpretare altre numerose pellicole. Se ci riferiamo alla sua carriera televisiva, infatti, possiamo annoverare diversi titoli di successo come: La donna del treno, Sei forte maestro, Io e mamma e il celeberrimo Un medico in famiglia.

Anche la sua carriera cinematografica, poi, non è da sottovalutare. I veri cinefili, infatti, ricorderanno sicuramente Cuori al verde, di Giuseppe Piccioni (1996), Mi sei entrata nel cuore come un colpo di coltello, per la regia di Cecilia Calvi (1998) e Così come la vita, diretto da Roberta Orlandi (2001). Da quell’anno, però, non ha più recitato in nessuna pellicola per il grande schermo e tutti i suoi fan ne sono davvero rammaricati.

Di cosa si occupa oggi la bella e brava Gaia de Laurentiis.

Gaia è riuscita a conquistare davvero tutti i suoi telespettatori. Il suo immancabile sorriso, il bel carrè biondissimo e la sua grande competenza, hanno fatto di lei una delle interpreti più apprezzate. Le sue ultime interpretazioni televisive, però, risalgono a molto tempo fa. Dopo Che Dio ci aiuti 2 e Cento Vetrine, nel 2015, pare sia scomparsa definitivamente dai radar. Ma che fine ha fatto la bella Gaia?

Quello che si sa di preciso è che la De Laurentiis sia madre di ben quattro bambini. È possibile, allora, che abbia deciso di passare del tempo con loro, evitando di solcare di nuovo i palcoscenici. Sulla faccenda, però, la brava Gaia non si è mai espressa direttamente e le nostre sono soltanto delle supposizioni. Non ci rimane, a questo punto, che sperare che i ragazzini crescano presto per poter rivedere la brava De Laurentiis di nuovo sul piccolo e sul grande schermo. È infatti davvero un grande peccato non riuscire più a sentire la sua splendida risata e ci auguriamo che al più presto le venga affidato uno show tutto suo, ammesso che accetti.

LEGGI ANCHE: Vi ricordate di Marco Maddaloni, vincitore de L'Isola dei Famosi? Ecco che fine ha fatto