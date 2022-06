Andreas Muller censurato per l'ennesima volta per un contenuto troppo spinto: c'entra una donna che conoscete tutti

Andreas Muller, noto ballerino di Amici, recentemente ha fatto chiacchierare tutti per una presunta crisi con Veronica Peparini, sua ex insegnante nella scuola di talenti e attuale compagna di vita. Poco fa è apparsa su Instagram una storia che lo vede alle prese con una “strana manovra” nei confronti di una donna… Chi sarà lei?

Andreas Muller ha questo cognome così particolare perché suo padre è tedesco mentre sua madre è calabrese. Per metà un’eccellenza meridionale, il ragazzo vive in realtà l’inizio della sua vita a Fabriano, in provincia di Ancona. Il suo amore per la danza, soprattutto per l’hip hop e la break dance emerge ben presto e questo lo porta a studiare le discipline in questione prendendo lezioni in un’accademia privata. Non sono mancati i momenti difficili per lui: da un’infanzia complicata a causa di problemi familiari fino a un periodo di insoddisfazione che l’ha portato ad alcool e fumo. Alla fine però ce l’ha fatta a farsi notare. Dopo 2 tentativi di ingresso nella scuola di Maria De Filippi, una rottura del gomito che gli costa l’allontanamento dal talent, alla quarta volta ha vinto lo show.

Oltre ad aver vinto il format che l’ha lanciato, Andreas Muller ha vinto un’altra cosa nel programma televisivo della moglie di Maurizio Costanzo: l’amore di Veronica Peparini con la quale attualmente è ancora fidanzato, almeno stando alle ultime indiscrezioni trapelate dopo un periodo di forte crisi. Recentemente il ballerino ha postato un reel su Instagram all’interno del quale mostra la sua casa nuova di zecca, tutta arredata da lui stesso. Non sappiamo se si trasferirà nell’abitazione con la bella insegnante di danza ma i fan dei “Pepullers” sperano davvero ciò avvenga.

Andreas Muller, la mano si allunga e tocca… Poi la storia scompare

L’ormai veterana coppia formata da Andreas Muller e Veronica Peparini ha appassionato i fan di Amici di Maria De Filippi sin dagli esordi. Il fascino del proibito, la relazione allievo - maestra, la passione messa nella danza ha subito catturato l’attenzione di tutti. Eppure recentemente si era parlato di una rottura, o per meglio dire, di una crisi, a causa di un infortunio di Andreas. Fortunatamente qualche tempo fa, una fotografia di un bacio appassionato tra i due ballerini ha scacciato il brutto tempo, dimostrando a tutti che stanno ancora insieme… Sarà dunque lei la donna misteriosa nella storia?

Poco fa sul profilo di Andreas Muller è apparso un video all’interno del quale Andreas “palpa” il seno di una donna, coperto da un intimo azzurrino. Di quest’ultima non vediamo il viso ma solo appunto le forme. Sarà Veronica Peparini? Non lo sappiamo, anche perché poco dopo la pubblicazione, Instagram ha rimosso la storia in quanto non rispettava le politiche del social mostrando "atti" non proprio puri. Per questo il ballerino si è anche innervosito, pubblicando sempre tra le storie, una foto all'interno della quale si è lasciato andare ad un duro sfogo contro la piattaforma.

