Miriana Trevisan, sapete quanto riceve di mantenimento da Pago? Le ipotesi

Miriana Trevisan e Pago, all'anagrafe Pacifico Settembre, si sono sposati alcuni anni fa e dal loro amore è nato il piccolo Nicola. Nonostante l'affetto profondo che li ha legati per diversi anni, hanno deciso di separarsi e condurre due vite diverse. Vi siete mai chiesti quanto versa Pago a Miriana di alimenti?

Miriana e Pago si sono conosciuti nel 2002e solo un anno dopo hanno deciso di sposarsi tanto il desiderio di stare insieme e formare una famiglia. Nel 2005 però decidono di separarsi per motivi che non sono mai stati resi pubblici, per poi tornare ancora una volta insieme (con il secondo matrimonio) solo due anni più tardi, nel 2007. Tutto sembra procedere a gonfie vele e la nascita di Nicola sembra dargli un ulteriore motivo di felicità. Eppure hanno deciso improvvisamente di lasciarsi di nuovo, questa volta in via definitiva. Lasciando tutti con il fiato sospeso e la speranza che tutto possa cambiare ancora una volta.

Il rapporto tra Miriana Trevisan e Pago: "Siamo diversi ma siamo molto legati"

Durante la partecipazione di Miriana al Grande Fratello Vip 6, Pago non ha perso tempo e alla prima occasione è entrato nella casa per darle coraggio e parlarle del piccolo Nicola. I due hanno dato prova di essere molto legati e soprattutto di conoscersi molto profondamente, nonostante abbiano deciso di separarsi. Proprio in merito ai motivi che li hanno portati su due strade diverse, è stata la stessa Miriana a parlarne in un' intervista di qualche tempo fa. Parlando con Caterina Balivo nel programma Vieni da me, l'ex velina ha confessato di provare un grande affetto nei confronti del suo ex marito. I motivi però che li hanno portati a separarsi sono davvero molto semplici, i due non erano compatibili, nonostante si volessero un gran bene, non avevano molti punti in comune e caratteri diversi.

Il mantenimento che versa Pago a Miriana Trevisan: sapete a quanto ammonta?

Pago ha un rapporto molto speciale con suo figlio Nicola, quasi quanto quello che ha con sua madre. I due passano molto tempo insieme, nonostante la separazione, Miriana ha sempre voluto che Nicola stesse con suo padre, poichè lo ritiene un padre esemplare ed una persona da cui trarre il maggior insegnamento possibile. Ma a quanto la cifra di mantenimento che Pago versa a Miriana?

Non si conosce esattamente la somma che l'ex ragazza di Non è la Rai percepisce dal suo ex, ma quello di cui siamo certi è che il cantante non ha mai fatto mancare nulla alla madre di suo figlio e allo stesso Nicola.

Leggi anche: Miriana Trevisan e Pago sono tornati insieme: ecco come li hanno beccati in Sardegna