Edoardo Tavassi, altro che Mercedesz Henger: appena tornato in Italia subito beccato con la sua compagna di vita

Edoardo Tavassi è stato indubbiamente uno dei personaggi più amati di questa edizione dell'Isola dei Famosi, prossima alla conclusione. In molti sperano che il fratello di Guendalina si fidanzi con Mercedesz Henger, con cui è nato un bel rapporto sull'Isola. A Roma, però, ha già una 'compagna': vediamo di chi si tratta.

Lunedì 27 giugno, poco dopo le 21, andrà in onda su Canale 5 la finalissima de L'Isola dei Famosi 2022. Come ricorderanno bene i suoi fan, nel 2020 il reality condotto da Ilary Blasi fu cancellato all'ultimo momento per via dello scoppio della pandemia da COVID-19. Nel 2021 e nel 2022, invece, è andato regolarmente in onda. L'anno scorso la finale fu trasmessa il 7 giugno e a vincere fu lo YouTuber napoletano Simone Paciello, conosciuto come 'Awed'. Quest'anno il vincitore (o la vincitrice) sarà uno/a tra Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger e Nick Luciani.

In molti credevano (e speravano) che a vincere sarebbe stato uno dei carismatici fratelli Tavassi. Guendalina, però, ha deciso di abbandonare l'Isola alcune settimane fa, quando è scaduto il suo contratto, preferendo non rinnovarlo. Edoardo Tavassi, invece, l'ha fatto lunedì 20 giugno per un motivo totalmente diverso: un infortunio al ginocchio, per fortuna non grave, lo ha convinto a tornare in Italia. Durante le settimane sull'Isola, il videomaker e doppiatore ha sviluppato un rapporto molto bello con Mercedesz Henger. Lei stessa ha detto pubblicamente di esserne attratta; lui ha fatto impazzire le loro fan annunciando che al rientro in Italia della 31enne, i due avrebbero approfondito la conoscenza, in un contesto totalmente diverso.

La compagna di vita di Edoardo Tavassi

In molti si sono chiesti se Edoardo abbia una compagna in Italia. Di certo sappiamo che nel passato recente ha avuto una relazione con Diana Del Bufalo, famosa YouTuber, attrice e doppiatrice. Tra i due è finita ma i rapporti sono rimasti tutto sommato buoni. L'artista, da quasi due mesi, è fidanzata con un ragazzo australiano di nome Ben e un ritorno di fiamma con Tavassi sembra quasi impossibile. "Tiffany che non riesce a contenere la gioia per il ritorno di suo papà" è la scritta che campeggia su una foto postata ieri sabato 25 giugno da Edoardo nelle Storie Instagram.

La compagna di vita di Edoardo Tavassi è un'adorabile chihuahua (anche se potrebbe trattarsi di incrocio con Pincscher) femmina. Come molti cani, in questi giorni Tiffany sta soffrendo terribilmente il caldo. Ecco perché, probabilmente, il suo sguardo è un po' assente e il suo padrone si diverte a prenderla in giro, mettendo in evidenzia l'assenza di gioia del cane per il suo ritorno. In basso a destra inserisce una foto di lui che urla all'Isola, in chissà quale occasione. Lunedì sera poco dopo le 21 andrà in onda la finalissima e presumibilmente Edoardo sarà presente in studio. Tiferà per la ragazza che gli ha rapito il cuore, Mercedesz, o per il suo nuovo amicone, Nicolas? Ah, saperlo! (cit.)

