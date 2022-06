Tina Cipollari, spunta una rarissima foto in costume: nessuno immaginava che fosse così

Considerata una delle donne più amate dal pubblico italiano. È inoltre uno dei personaggi più noti del Dating Show di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Tina Cipollari.

Nasce a Viterbo il 10 Novembre del 1965 e sulla sua adolescenza sappiamo pochissimo, se non che suo padre è venuto a mancare qualche anno fa. Tina è da considerarsi una colonna portante per il programma di Maria De Filippi. Risale a molto tempo fa il suo ingresso nel programma, ed è indimenticabile il colpo di fulmine avuto con Kikò Navalli. Si conobbero nel 2002 e nel 2005 si sono sposati. Rimangono insieme per moltissimi anni, prima di separarsi.

La sua presenza a Uomini e Donne è legata strettamente a un altro opinionista, ovvero Gianni Sperti. Sia lui che lei sono una colonna portante per il programma, e nonostante i litigi i due si vogliono bene e si sostengono l'uno con l'altra. Tornando sulla Cipollari, lei è sempre una donna molto attiva sui social Network. Condivide quotidianamente le foto dei suoi momenti personali. I suoi sostenitori, però, hanno notato una foto che risale a molto tempo fa dove la cipollari è ritratta in costume da bagno. Voi l'avete vista?

LEGGI ANCHE: Tina Cipollari fotografata in spiaggia: con questo outfit è davvero irriconoscibile

Tina Cipollari, lo scatto che ha spopolato sul web

Anche se il programma è andato momentaneamente "in vacanza", Tina Cipollari resta la protagonista indiscussa del programma. La sua figura è davvero molto importante e il suo riuscire a dire sempre quello che pensa la rende un'icona inimitabile. Ma, tornando a noi: avete mai visto lo scatto di lei in costume? I suoi look sono sempre molto scintillanti e la sua scelta di sfoggiare abiti luccicanti hanno sempre determinato il suo stile.

Dal suo profilo Instagram è apparsa una sua foto dove la ritrae in costume. Era molto giovane e non aveva neanche i bei capelli biondi che ha oggi. La foto mostra un bikini dal fondo verde con dei fiori bianchi cuciti sopra. Un look decisamente diverso da come siamo abituati a vederla. Beh, senza dubbio una foto che ci riporta indietro nel tempo, ma che senza dubbio ci fa notare di quanto fosse bellissima.

LEGGI ANCHE: Tina Cipollari e Gemma Galgani, svelato il motivo dell'odio reciproco: c'entra un uomo famosissimo