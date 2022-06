"Vi racconto di quella volta che ci provò con me", Amadeus smascherato proprio da lei: ecco cos'è successo

Il conduttore più amato dal pubblico italiano è stato protagonista di un episodio piuttosto particolare. Si tratterebbe di un aneddoto tenuto nascosto per molto tempo. Adesso è proprio lei che decide di raccontare la verità. Andiamo a scoprire cos'è successo.

Amadeus, il cui vero nome è Amadeo Umberto Rita Sebastiani, nasce a Ravenna il 4 Settembre del 1962 da genitori di origini palermitane. Quando era ancora molto piccolo si trasferisce con la famiglia a Verona e da adolescente si diletta a lavorare come Disk Jockey nelle discoteche prima di prendere il servizio militare a San Giorgio a Cremano, come Marconista. Oggi è il conduttore più amato dalla televisione e dal pubblico italiano. Infatti sono numerosi i programmi condotti e le sua impeccabile professionalità al Festival di Sanremo. Ma cos'ha combinato? C'è una donna di cui Amadeus si fidava ciecamente, ed è stato smascherato proprio da lei. Andiamo a vedere cos'è successo nel dettaglio.

Cos'è successo ad Amadeus?

In merito alla sua carriera come Disk Jockey nell'emittente di Radio Deejay, Amadeus ha fatto il suo esordio a metà degli anni Ottanta. In un secondo momento ha iniziato a vivere nuove collaborazioni anche con Radio Capital Music Network. Per tantissimi anni il settore della radio è stata per lui il suo trampolino di lancio. Infatti la vicenda che stiamo per raccontarvi, risale al 2008 quando ha ripreso la sua carriera da conduttore radiofonico per RTL 102,5. Ci ha lavorato fino a 5 anni fa, quindi si può classificare come un recente lavoro. I suoi format televisivi sono stati molto apprezzati dal pubblico nel corso della sua carriera e, in particolar modo, quelli condotti da lui negli ultimi 15 anni.

Nel corso della sua carriera Amadeus ha conosciuto una giovane donna che ancora oggi riesce a far palpitare il suo cuore. Stiamo parlando di una ballerina che ha incontrato negli studi de L'Eredita. Ed è stata proprio questa ballerina che ha deciso di 'smascherarlo'. Nel corso della sua carriera, Amadeus ha incontrato una donna in grado di fargli battere ancora oggi il cuore. Nello specifico è una ballerina, conosciuta negli studi dell’amatissima trasmissione L’Eredità. Appunto lei, da quel che sembra, ha scelto di sbugiardarlo pubblicamente.

Amadeus, una realtà sconvolgente

La ballerina quando ha raccontato della sua prima volta con il noto conduttore è l'unica frase che uscì dalla sua bocca fu la seguente: “In macchina lui ci ha provato subito e io ho detto no, no”. La donna in questione è proprio la donna che ancora oggi gli resta accanto dopo tutto questo tempo. Stiamo parlando di sua moglie Giovanna Civitillo. L'aneddoto è stato raccontato quando svolgevano il format notturno dal titolo “S’è fatta notte,” presentato da Maurizio Costanzo.

La bellissima moglie di Amadeus ha ammesso però in un secondo momento che dopo il logo primo appuntamento i due coniugi si rividero e scattò il loro primo bacio. Da quel momento la coppia non si è mai separate e sappiamo che ancora oggi conducono una vita intensa e bellissima insieme.

