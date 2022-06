Emma Marrone, prova costume superata a pieni voti: "Sei pazzesca"

Emma Marrone è una giovane cantante che con la sua voce è riuscita a conquistare milioni di italiani. Dalla sua esperienza alla scuola di Amici, ai rumors sulle sue possibili relazioni, in un modo o nell'altro riesce sempre a stare al centro dell'attenzione. Ed eccola di nuovo protagonista in un'altra vicenda. Cosa avrà mai combinato? Andiamo a scoprirlo.

Da più di dodici anni, Emma Marrone, è una delle interpreti della canzone italiana più amate e apprezzate. Emma (conosciuta solo con il suo nome) è tenace, determinata, artisticamente versatile e piena di interessi, le più accattivanti sono queste indiscutibili qualità. Nata a Firenze il 25 Maggio del 1984, ma originaria di Aradeo, un piccolo paese in provincia di Lecce. La sua carriera inizia nel 2009, quando vince la nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Dopo la sua esperienza della scuola, la sua popolarità continua a crescere a dismisura e i suoi brani diventa un'icona di femminilità!

Nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, Emma torna alla ribalta con il suo nuovo brano e, allo stesso tempo, diventa protagonista di una polemica. Tutti ricorderanno il dibattito avuto contro il giornalista Davide Maggio che aveva criticato la cantante per aver indossato delle calze a rete sotto il vestito, considerando le sue gambe "troppo importanti" per indossare quel tipo di collant.

LEGGI ANCHE: Emma Marrone: "Piango tutte le mie lacrime", la colpa è di un noto cantante italiano

Emma Marrone, il suo look che stupisce tutti

Nonostante la sua esperienza che è rimasta nella storia dell'edizione del 2022 di Sanremo, Emma Marrone resta comunque un'icone di stile e di bellezza. Infatti il pubblico la ama proprio per il suo riuscirsi a mettere sempre in gioco e per la sua costante lotta per i diritti delle donne. Inoltre, la sua bellezza è molto apprezzata dal pubblico perché riesce a essere tremendamente bellissima anche senza l'utilizzo di filtri o di trucchi eccessivi. Questo essere naturale è una scelta che la cantante salentina ha preso con consapevolezza con l'auspicio di lanciare un messaggio che faccia abbattere i pregiudizi.

Ecco perché si mostra sempre sul suo profilo Instagram al naturale e in scatti che per le giovani fan sono un continuo spunto per acquistare sicurezza in se stesse e allontanarsi dagli stereotipi di bellezza a cui sono state sempre abituate. Insomma, continua a essere tremendamente bellissima nonostante la sua semplicità.

LEGGI ANCHE: Emma Marrone, sono tornati i problemi di salute: "Sento dolore lì", quale malattia ha colpito la cantante