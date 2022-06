Tina Cipollari e Gemma Galgani, svelato il motivo dell'odio reciproco: c'entra un uomo famosissimo

Tutti sanno che Tina Cipollari e Gemma Galgani sono nemiche giurate. Ma perché le due non riescono proprio ad andare d'accordo? All'origine di questa antipatia ci sarebbe un ex di Tina. Vediamo di cosa si tratta.

Tina Cipollari è un personaggio della televisione molto in vista. La sua partecipazione come opinionista a Uomini e Donne è cominciata molto tempo fa, quando nel dating show non era previsto il trono over. Con la sua bellezza ed ironia, Tina La Vamp è riuscita a farsi un vero e proprio nome sul piccolo schermo ed anche sui social è molto seguita. Per non parlare del suo ruolo all'interno di Uomini e Donne. Ciò che Tina dice viene sempre interpretato come verità assoluta che lei tende a difendere anche in maniera molto aggressiva.

Tina ha cominciato come prima corteggiatrice e poi come prima tronista nel dating show di Maria De Filippi. Il gradimento del personaggio de La Vamp ha convinto Maria De Filippi a tenerla come presenza fissa nel programma e di lì in poi ha partecipato anche ad altre trasmissioni e reality, come Buona Domenica, La Fattoria e Pechino Express.

Proprio all'interno del dating show incontra il padre dei suoi figli Kikò Nalli. L'hair stylist era in studio per corteggiare un altra tronista, ma tra loro è scoppiato un colpo di fulmine ed hanno cominciato a vedersi fuori dal programma.

Nel 2005 hanno deciso di sposarsi e in seguito a questo matrimonio hanno avuto 3 figli, Francesco, Mattias e Gianluca. Ma nel 2018 decidono di separarsi ed avviare le pratiche del divorzio. Hanno mantenuto un rapporto molto profondo, tant'è che Tina ha più volte dichiarato che nonostante sia terminato il rapporto amoroso, Kikò resta il padre dei suoi figli e l'uomo che l'ha resa felice, per questo non ci sarà mai nessuno che potrà mettersi tra loro.

Sembra però che sia proprio il rapporto così profondo con il suo ex marito a creare le divergenze tra Tina e la storica dama del trono over Gemma Galgani. Inutile dirlo, le due hanno più volte discusso e la Cipollari ha sempre manifestato nei suoi confronti una grandissima antipatia.

Tina Cipollari, Gemma Galgani e Kikò Nalli: il commento della discordia

In una puntata del dating show, Tina ha lasciato intendere che Gemma avesse cominciato a fare la corte al suo ex attraverso i social network. Tutto sarebbe nato da un commento che la dama torinese avrebbe lasciato sotto un post di Kikò complimentandosi. Il contento del commento si riferisce al lavoro svolto da Kikò, che come abbiamo detto in precedenza è un hair stylist. Eppure nonostante l'innocenza di quel commento, l'opinionista non ha comunque gradito l'interessamento della dama e da questo sarebbe poi nata la loro discordia.

