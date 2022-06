Riconoscete questa bellissima ragazza incinta? È la figlia di una conduttrice famosissima

Paola Perego è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Famosa per aver presentato programmi di successo, quali Forum, Verissimo, Buona Domenica e tanti altri, ha sempre dimostrato un grande talento e un'enorme professionalità.

Forse non tutti sanno che Paola Perego è già una nonna bis; infatti sua figlia Giulia Carnevale ha dato alla luce i piccoli Pietro, nato nel 2018, e Alice, nata nel 2020. Giulia Carnevale è nata nel 1992 dalla relazione tra Paola Perego e l'ex calciatore Andrea Carnevale. La coppia si separò dopo pochi anni dalla nascita di Giulia, ma questo non ha permesso alla figlia di Paola di rinunciare al sogno di costruirsi una famiglia. Infatti, la giovane si è appena sposata con il suo compagno, Filippo Giovannelli, con il quale era fidanzata da circa cinque anni.

I due, come già anticipato sopra, sono diventati genitori da pochi anni, e Paola Perego ha potuto provare l'ebbrezza di diventare nonna ben due volte. Certo, per Giulia la maternità è stata un'esperienza emozionante e meravigliosa, ma la donna non si è tirata indietro quando si è trattato di mettere in evidenza anche gli aspetti negativi dell'essere madre. Un compito estenuante, che non è alla portata di tutti: per questo le parole di Giulia sono state spesso oggetto di critica da parte di molti. Ciononostante, la donna è andata avanti con la sua vita, e adesso è convolata a nozze con il padre dei suoi figli.

Giulia Carnevale condivide sui social la sua foto in abito da sposa

Il matrimonio di Giulia Carnevale è stato celebrato a Sperlonga, sul litorale laziale, e durante l'evento, la bellissima Paola Perego ha avuto modo di immortalare uno dei giorni più belli della sua vita in decine di scatti. Deve essere stato meraviglioso per lei vedere sua figlia coronare il suo sogno. Adesso, Giulia è una moglie a tutti gli effetti, e già ha una splendida famiglia su cui contare. È non è da escludere l'idea di ampliare questa famiglia, un giorno. Chissà quanto sarebbe contenta, la conduttrice televisiva, di diventare nonna anche una terza volta.

Intanto, Giulia ha deciso di postare sui suoi profili social una sua foto in abito da sposa. Inutile dire che la giovane è praticamente splendida, con un make-up caldo e sofisticato che va ad enfatizzare i suoi bellissimi occhi scuri. Per non parlare dell'abito, del quale si riescono a intravedere soltanto le spalline con dei fiori di merletto completamente bianchi. Un sogno.

