"Manco stessi col sedere da fuori...", Guendalina Tavassi e Federico litigano in diretta Instagram

Il ritorno di Guendalina Tavassi dall' Honduras ha segnato un momento di fama incredibile. L'ex naufraga è molto amata dal pubblico e dai suoi molti followers, ed ovviamente dal suo fidanzato Federico che però le ha fatto un clamoroso rimprovero.

Guendalina Tavassi ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al Grande Fratello 11, senza l'accezione vip. In quell'occasione ha avuto modo di raccontare la sua storia e farsi molto apprezzare dal pubblico a casa. Guendalina ha molto sofferto per il divorzio dei genitori che l'hanno portata anche dividersi da suo fratello Edoardo.

Proprio per via del grande trauma subito per la separazione dei genitori, il più grande sogno della Tavassi è quello di formare una famiglia molto unita.

Guendalina ha avuto la sua prima figlia Gaia, a soli 17 anni dalla relazione con Remo Nicolini. Purtroppo i due si separano non restando in buoni rapporti, infatti anche durante quell'edizione del Grande Fratello tra loro sono volate diverse accuse sull'incapacità di essere genitori. Nel 2013 Guendalina sposa Umberto D'Aponte e da questo matrimonio nascono Chloe e Salvatore. Anche questa relazione termina e nel peggiore dei modi. Umberto D'Aponte dopo la separazione aggredisce Guendalina a seguito di una lite. Dopo il fatto Guendalina ha ottenuto che il suo ex marito non si avvicinasse più a lei a meno di 500 metri, ma a gennaio del 2021 questo provvedimento è stato violato, portando D'Aponte all'arresto.

Guendalina Tavassi e Federico Perna: innamorati e bellissimi

Dopo queste brutte esperienze che hanno segnato la vita dell'ex naufraga sembra aver finalmente ritrovato la stabilità e soprattutto l'amore. Da qualche tempo è fidanzata con Federico Perna. Il ragazzo è riuscito non solo a portare molta serenità e stabilità nella vita di Guendalina ma ha anche un bellissimo rapporto con tutti e tre i suoi figli. I due hanno una sintonia davvero molto speciale ed è possibile intravedere questo stupendo rapporto nei post pubblicati proprio dalla Tavassi sui social.

Federico rimprovera Guendalina: "Si è arrabbiato neanche stessi..."

Guendalina è molto seguita sui social, soprattutto dopo l'avventura all'Isola dei Famosi dove ha mostrato un ulteriore lato della sua persona, lo speciale rapporto con suo fratello Edoardo. Dopo essere stati separati per molto tempo, i due si sono ritrovati ed hanno deciso di passare quanto più tempo è possibile insieme.

Sembra che Edoardo apprezzi molto il compagno di sua sorella, anche se a volte sembra essere un po' geloso. Nella stories pubblicata solo qualche giorno fa, Guendalina mostra ul suo piede con sopra una vescica e racconta di come Federico non abbia apprezzato questo suo gesto. La Tavassi l'ha presa sul ridere "Neanche stessi col sedere di fuori". Insomma un piccolo teatrino che dimostra ancora una volta il rapporto armonioso tra i due.

Leggi anche: "Devo tornare a casa, sto in ansia che possa succedere qualcosa", scarcerato l'ex marito violento di Guendalina Tavassi, lei decide di andare via dall'Isola...