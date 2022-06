Giacomo Urtis mette in imbarazzo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: "Ma come ti viene di fare una cosa del genere?"

Questa edizione del Grande Fratello Vip ha creato un forte interesse per le vite di alcuni dei suoi partecipanti. Sembra quasi che il reality non sia mai terminato soprattutto se si pensa alla storia di Manuel e Lulù che ha addirittura ispirato una canzone a Giacomo Urtis.

Il Grande Fratello Vip 6 è stato decisamente un reality ricco di emozioni, polemiche, momenti bui e attimi di intensa felicità. In molti hanno trovato l'amore nella casa di Cinecittà, alcune hanno resistito dopo aver varcato la porta rossa, altre invece non sono riuscite a continuare. Di certo quella tra Manuel e Lulù è stata la storia d'amore più dolce di questa edizione, ricca di momenti emozionanti di romanticismo ma anche di piccole tensioni che stavano per sbocciare in un sentimento profondo.

Manuel e Lulù: il sogno infranto

Quando erano nella casa, Manuel e Lulù sono stati due piccioncini innamorati. I loro sguardi erano sempre attenti alle azioni dell'altro, ogni piccolo gesto era volto alla felicità del compagno. E poi tanti sorrisi, chiacchiere e confessioni sussurrate di notte. Ci avevano creduto tutti, anzi forse è meglio dire, tutti ci avevano sperato. Ma le cose sono precipitate improvvisamente. Il giorno prima erano ancora la bellissima coppia della casa, il giorno dopo il comunicato stampa di Manuel mette fine a tutto.

Quando hanno spiegato le ragioni del loro allontanamento, entrambi hanno dato informazioni del tutto diverse. Manuel ha negato che nella sua storia con Lulù fosse intervenuto qualcuno della sua famiglia. La Selassiè invece, pur senza dirlo apertamente, ha lasciato intendere che qualche intromissione c'è stata e come. Dopo le interviste in cui hanno chiarito il loro punto di vista, i due ex gieffini non hanno più detto nulla in merito.

Ma gli amici d'avventura non sono dello stesso avviso di Manuel e Lulù ed hanno tutta intenzione di parlare di quello che è accaduto tra loro esprimendo senza mezzi termini cosa pensano e perché le cose sono andate così.

Giacomo Urtis: "La mia canzone è ispirata a Lulù e Manuel"

Giacomo Urtis, il chirurgo della star, ha decisamente una conoscenza profonda degli altri gieffini. Già all' interno della casa di Cinecittà ha avuto modo di dimostrare quanto conosca a fondo ognuno di loro, ma ora il chirurgo ha deciso di tornare all'attacco nel mondo dello spettacolo in veste di cantante. E' da poco uscito il suo singolo Mami Linda e lo stesso Urtis ha dichiarato tramite le sue storie social, di essersi ispirato alla storia di Lulù e Manuel per il testo.

Insomma, la canzone del chirurgo sembra destinata ad essere tra le più ascoltate dell'estate, aggiungendoci un po' di gossip il successo è decisamente assicurato. Perché? Nella canzone Urtis insinua nel testo che Manuel e Lulù continuino a vedersi, ma ovviamente i due diretti interessati non hanno ancora commentato. Potrebbe il chirurgo aver rivelato che la loro rottura è solo finzione? Sul web in molti hanno criticato negativamente la scelta del cantante/chirurgo. Questa mossa pubblicitaria potrebbe averli messi in imbarazzo. "Ma come ti viene in mente di fare una cosa del genere?" è uno dei commenti con più 'cuoricini' su Instagram.

