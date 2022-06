Ilary Blasi beccata così a poche ore dalla finale da Nicola Savino: “I suoi bollori…”, come reagirà Totti?

Ilary Blasi, oltre ad essere la moglie di Francesco Totti, è una conduttrice meravigliosa, fuori quanto dentro. Amichevole e solare, non perde mai l'occasione di trascorrere una serata con i suoi amici e colleghi. Stavolta tuttavia, Nicola Savino l'ha "paparazzata" in una veste che potrebbe far storcere il naso al Pupone. Che è successo?

Ilary Blasi non ha certamente bisogno di presentazioni: showgirl dal talento indiscusso, inizia la sua carriera piccolissima, recitando all'interno di vari spot pubblicitari. La grossa fama tuttavia arriva con il ruolo di letterina in Passaparola di Gerry Scotti. Ben presto giungono le numerose esperienze di conduzione: Che tempo che fa, Top of the Pops, Le Iene show e i reality che la consacrano reginetta di Canale 5, il Grande Fratello prima e L'Isola dei Famosi poi.

A proposito del format honduregno, questa sera avrà luogo la finale di un'edizione durata davvero tanto. Tra i favoriti i due concorrenti Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. Mentre restiamo in attesa di vedere chi trionferà ma soprattutto come se la caverà la bella moglie di Totti con quest'ultimo appuntamento, parliamo di una sua recente foto, postata dall'amico e collega Nicola Savino. Quest'ultimo, insieme a Vladimir Luxuria, si è rivelato un'autentica marcia in più per la stagione del programma di naufraghi riuscendo a strappare sempre un sorriso agli spettatori ma soprattutto sostenendo Ilary in momenti di gaffe vari che non sono mancati.

Eppure Nicola Savino non è solo un'opinionista televisivo: è anche un talentoso conduttore di Radio Deejay. Proprio ieri e sabato l'emittente dove lui lavora ha voluto festeggiare in grande stile i 40 anni con l'evento Party Like a Deejay, tenutosi a Parco Sempione, in quel di Milano. Per l'occasione Savino si è esibito in un bellissimo dj set stupendo tutti i suoi fan. Alla manifestazione erano presenti tanti importanti volti dello showbiz italiano tra cui Chiara Ferragni, Fedez, Mr Rain, Rhove, Deddy, Michele Bravi, The Kolors e molti altri.

Party Like a Deejay: Ilary Blasi pizzicata con "lui", come l'avrà presa Francesco?

Party Like a Deejay è stata una festa in pompa magna alla quale non si poteva proprio mancare. Così Ilary Blasi e Vladimir Luxuria non si sono risparmiate dal recarvisi. Dagli scatti e dai video postati da Nicola Savino sembra che le due - soprattutto la conduttrice dell'Isola - si sia davvero scatenata a ritmo di musica... Ma non solo!

Tra le storie Instagram di Nicola Savino - che vanta sul social fucsia del gruppo Meta 729mila follower - è apparso uno scatto in cui si vede Ilary Blasi con un top e una gonna blu royal mentre è abbracciata a un uomo decisamente più grande di lei. Probabilmente un fan che ha voluto dapprima danzare con tutti, o almeno così viene mostrato nelle clip antecedenti l'immagine incriminata, e poi fare una foto con la bella moglie di Totti. Ma come l'avrà presa quest'ultimo? La didascalia usata da Savino parla molto chiaro: "I bollori di Ilary"... C'è da preoccuparsi?

LEGGI ANCHE: Francesco Totti svela un retroscena su Chanel e Ilary Blasi: "Sono molto diverse e vi spiego perché"