Serena Autieri meravigliosa in barca ma tutti notano l'errore 'geografico': "Lo insegnano in prima elementare"

Serena Autieri è una delle donne più affascinanti d'Italia. Bellissima e bravissima è un talento nella recitazione come nel canto e nella danza, ma non dimentica di strizzare l'occhio anche al mondo del doppiaggio. Insomma, un'autentica artista a 360 gradi. Proprio perché è sempre sotto i riflettori, appena fa un errore le viene subito fatto notare, com'è accaduto questa volta. Scopriamo di che "fallo" si è resa protagonista.

Serena Autieri è un'Eccellenza Meridionale a tutti gli effetti. Nata a Napoli nel 1976 ha iniziato a interessarsi al mondo dell'arte sin da bambina: studia danza classica, canto e recitazione sin dall'infanzia. Contemporaneamente non dimentica di portare avanti il proprio percorso universitario laureandosi in Architettura. Brillante davvero in tutti i sensi. Gli esordi sul piccolo schermo avvengono come per l'omonima Serena Rossi, con la soap opera Un posto al sole che la fa conoscere al mondo cinematografico e televisivo. Da qui un successo dietro l'altro per il grande e piccolo schermo. Numerosissimi i film, le fiction e gli spettacoli teatrali in cui ha recitato, ma anche i programmi condotti. L'ultimo, targato Rai, è stato Dedicato. Una carriera inarrestabile per la splendida donna che è, tra le altre cose, la voce di Elsa nel film d'animazione Frozen.

Si vocifera che Serena Autieri abbia avuto un flirt con l'attuale marito di Caterina Balivo, Guido Maria Brera, tuttavia ad oggi, come lui è felicemente sposato con l'ex conduttrice di Detto Fatto, anche lei è convolata a nozze con Enrico Griselli nell'ormai lontano 2011. I due hanno una splendida figlia di 9 anni, Giulia Tosca, che amano immensamente. Ebbene, la vita della partenopea dagli occhi di ghiaccio procede alla grande tanto da un punto di vista professionale, quanto da un punto di vista sentimentale. Eppure le frecce degli haters sono sempre pronte per essere scoccate. Che è accaduto stavolta?

Serena Autieri, l'errore è imperdonabile: "Ma sai scrivere?"

Su Instagram Serena Autieri vanta un seguito di 574mila follower. Persone che quotidianamente spiano il suo profilo per scoprire cosa stia facendo a livello artistico e privato. In questi giorni i fan hanno potuto apprezzarla in tutta la sua bellezza al naturale dal momento che la donna si è concessa una vacanza in barca e, si sa, al mare quasi mai viene da truccarsi. Niente da dire sulla sua estetica, come sempre ineccepibile, quanto su un erroraccio sotto la didascalia di un post. Problemi con l'italiano o con la geografia?

Nelle scorse ore, la Autieri ha pubblicato un carosello composto da tre meravigliosi scatti in mezzo al mare. Fin qui nulla di strano se non fosse per la caption che recita: "Diario di bordo: Quarto giorno, con gli amici che amo, nelle meravigliose isole Campane: Capri, Ischia, Positano e Sorrento. Sono felice." Notate errori? Positano e Sorrento non sono isole, quindi lo sbaglio è clamoroso. Chissà se il problema è la grammatica o la geografia. I fan si lasciano andare a commenti simili: "Non voglio fare la maestrina ma sei napoletana, dovresti sapere che Positano e Sorrento non sono isole" oppure "Ricordati le virgole, che diamine".

