Al Bano bliz all'ospedale Inmi Spallanzani: ecco cosa è successo

Due giorni fa Al Bano ha fatto una visita a sorpresa al centro vaccinale dell'Ospedale Inmi Spallanzani di Roma. Il cantante è stato accolto dall'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato e dal direttore dell'ospedale Francesco Vai, come testimonia il post social di Salute Lazio.

"Il maestro, accolto dall'Assessore alla Salute del Lazio Alessio D'Amato e dal direttore dello Spallanzani Francesco Vaia, ha visitato il centro e ha salutato il personale medico e le persone presenti in sala stavano ricevendo il vaccino", si legge nella nota ufficiale.

Di certo, Al Bano non ha scelto il suo luogo di visita a caso: nel dicembre dello scorso anno l'artista Cellino San Marco è risultato positivo al Covid e, suo malgrado, ha dovuto saltare il programma di Capodanno a cui era stato invitato, o meglio il programma di Canale 5: "Grazie ai vaccini non ho avuto complicazioni" ha detto poi la cantante.

Al Bano ha visitato il centro e ha accolto il personale medico e i presenti in sala che avevano ricevuto il vaccino, ricordando loro l'assoluta importanza del siero. Come detto, ha avuto lui stesso il Covid di recente e fortunatamente si è ripreso. Il cantante di Cellino San Marco ha spiegato di aver contratto il coronavirus durante una visita alla figlia Cristel, che dal 2016 vive in Croazia con il marito Daver Luksic e tre figli. L'ex marito di Romina Power ha spiegato di non aver sofferto molto proprio grazie alla copertura offerta dal vaccino e per ringraziare la scienza e condividere la sua esperienza, ha quindi deciso di visitare un luogo simbolico nella lotta al Covid-19.

Per celebrare il suo ritorno sul palco e la felice notizia di aver vinto anche la sfida alla pandemia, il cantante di Cellino San Marco si prepara a rendere omaggio al lavoro dell'Istituto di Malattie Infettive con un brano che porta la sua firma. Complimenti a lui che, grazie al vaccino, è riuscito a sconfiggere il Covid praticamente indenne, senza rischi di complicazioni o gravi imprevisti.

Nei giorni scorsi Al Bano ha dichiarato pubblicamente di essere risultato positivo al Codi-19, molti erano preoccupati per la sua salute, soprattutto dopo l'annuncio, ma poi ha rassicurato tutti con questa notizia: "Grazie a Dio sto bene, il virus è arrivato ma per fortuna, con la terza dose, non me ne sono nemmeno accorto. Mi hanno avvertito che ero positivo, ma per fortuna c'era un vaccino."

Romina era molto preoccupata per le condizioni dell'ex marito in seguito all'essere risultato positivo al Covid -19 e non ha esitato a contattarlo per sapere come stesse. Come lo stesso Al Bano racconta: "si è preoccupata quando ha scoperto che avevo il Covid-19 e mi ha augurato buona fortuna. Mi ha fatto molto piacere."