Gigi D'Alessio ha deciso ancora una volta di apprendere tutti i suoi fan: anche se al momento il cantautore partenopeo è impegnato come vocal coach nella trasmissione 'The Voice Senior' circola una voce su di un suo nuovo progetto televisivo, una nuova sfida.

La presenza di D'Alessio nel programma condotto da Antonella Clerici sembra imprescindibile: quando, prima dell'inizio della trasmissione, si parlava di cambiamenti, il nome di Gigi non è mai stato messo in discussione. Sarà per la preparazione musicale, per le doti da vocal coach, o semplicemente per la simpatia con cui insieme a Clementino anima lo studio con gag divertenti, di sicuro ci sarà sempre una poltrona per lui a 'The Voice Senior'.

Gigi ha tutta l'intenzione di dedicarsi completamente al lavoro, soprattutto dopo la brutta vicenda finanziaria che lo ha visto protagonista: il musicista partenopeo è stato accusato, insieme a tre dei suoi più stretti collaboratori di reati fiscali nell'anno 2010 (la società avrebbe eluso circa 1,7 milioni di euro), ma il verdetto ha assolto Gigi D'Alessio con formula piena, facendo terminare l'incubo, durato anche troppo tempo, che lo ha profondamente scosso: "Finalmente la giustizia ha fatto il proprio corso. Per me è stato un giorno felice perché la verità è venuta a galla dopo oltre dieci anni di ombre pesanti per me e per i miei collaboratori, anni in cui ci siamo dovuti difendere da queste accuse infondate."

Sembra proprio che l’amato cantante abbia trovato la sua dimensione in televisione e che proprio per questo motivo, non abbia alcuna intenzione di abbandonarla molto facilmente. Come si poteva immaginare però, l’uomo ha già iniziato a muoversi per definire i dettagli per i suoi progetti futuri e tra questi c’è anche un format alquanto particolare, un programma di cucina. Scatta dunque la sfida con Anna Tatangelo, anche lei impegnata nella conduzione di un programma in onda sulla Mediaset, ' Scene da un Matrimonio'.

Dopo la fine del programma condotto Antonella Clerici, potremo vedere Gigi Alessio in una veste del tutto nuova, abbandonata la musica per abbracciare la scienza culinaria. Secondo le ultime indiscrezioni condivise dal settimanale Chi infatti, il cantante è pronto per tornare con un programma di cucina, dal probabile titolo 'In cucina con Gigi'.

D’Alessio è infatti un grande appassionato di cucina e non vede l’ora di condividere la sua passione e le sue conoscenze con i propri fan. Al momento però non sono noti né come sarà strutturato il format né su quale canale andrà in onda. Ciò che è noto è solo che Gigi accoglierà degli ospiti con cui dividerà i piatti preparati da lui stesso.

Ciò che in un certo senso stupisce, oltre alla voglia di mettersi in gioco, è che competerà con l’ex Anna Tatangelo anche in questa nuova sfida. Entrambi infatti sono impegnati con il piccolo schermo e non si esclude che anche in futuro in molti faranno il paragone tra le rispettive carriere dei due, che ancora non hanno trovato un equilibrio, nonostante li leghi ancora il piccolo Andrea D’Alessio.

