Eccellenze Meridionali in Cucina: Pasta alla Riquagghiu

La Pasta alla Riquagghiu è classificata (dai siciliani ovviamente) come la carbonara siciliana più golosa e buona della romana.

Oltre alla Carbonara, la pasta Riquagghiu: un antico piatto siciliano che fa impazzire tutti. Un piatto della tradizione siciliana ricco di tradizione e buonissimo. Il riquagghiu appunto un condimento che ha origini più antiche della Carbonara che si gusta nel Lazio. Questo è un piatto davvero squisito. Vediamo dunque la vera ricetta della tradizione e quali sono gli ingredienti.

GLI INGREDIENTI PER I RIQUAGGHIU

400 g di pasta lunga, preferibilmente le busiate, ma andrà bene anche quella corta

1 uovo

60 g di pecorino a cubetti

50 g di pecorino grattugiato

prezzemolo

Pane raffermo tagliato a cubetti e fritto

Sale e pepe

Olio extra vergine di oliva

COME PREPARARE LA PASTA CU'RIQUAGGHIU

Mentre cuocete la pasta in acqua bollente salata, iniziate a preparare il riquagghiu.

In una ciotola sbattete le uova con un pizzico di sale, aggiungete un cucchiaio di prezzemolo, pecorino e una bella macinata di pepe. Amalgamare bene il composto. Scolare la pasta poco prima che sia perfettamente al dente.

A questo punto scaldare 5 cucchiai di olio in una padella capiente. Versate la pasta nella padella e fatela rosolare per cinque minuti, rigirandola di tanto in tanto. Abbassate la fiamma al minimo e iniziate a versare il riquagghiu sulla pasta.

Mescolare velocemente in modo da montare bene senza far addensare troppo la crema di uova sbattute. A questo punto spegnete il fuoco e aggiungete nel piatto i pezzi di pane precedentemente fritti e i pezzi di pecorino. Mescolare bene di nuovo. Completate la preparazione con una spolverata di prezzemolo tritato.