Puglia, prende una calamarata al ragù di polpo e una bottiglietta d'acqua: "Ecco lo scontrino del ristorante a Taranto"

Puglia, ordina in un locale di Taranto una calamarata con il ragù di polpo e una bottiglietta d'acqua, poi mostra lo scontrino sui social: ecco quanto ha speso

Taranto, situata nella regione della Puglia in Italia, è una città ricca di tradizioni culinarie affascinanti e deliziose. La cucina locale è una fusione di sapori mediterranei, offrendo un'ampia varietà di piatti che soddisfano i gusti di tutti. Data la posizione costiera non sorprende che la frittura di pesce sia una specialità molto apprezzata. Calamari, gamberi, triglie, alici e seppie sono fritti fino a diventare croccanti e serviti con fette di limone. È un piatto delizioso spesso accompagnato da una vista panoramica sul mare. E non bisogna dimenticare le ostriche tarantine! Esse sono famose per il loro sapore unico e sono spesso servite con una semplice spruzzata di agrumi.

Un altro piatto di mare amato a Taranto è il risotto al pesce. Questo piatto è preparato con riso Arborio o Carnaroli e frutti di mare freschi come cozze, vongole e gamberi. La pasta e fagioli è invece un cibo tradizionale in tutta Italia, ma a Taranto ha un gusto particolare. Si tratta di una zuppa densa e nutriente preparata con pasta (spesso orecchiette), fagioli, pomodori e una generosa quantità di olio d'oliva. In città si può mangiare pure la focaccia barese, una sorta di pane piatto, spesso arricchito con pomodoro, olive e origano. È una scelta popolare per uno spuntino leggero o un antipasto. Tra gli ingredienti con cui è spesso farcita ci sono anche la porchetta, la salsiccia, le melanzane grigliate e il formaggio.

Il Pasticciotto, tipico del Salento, è spesso disponibile nei caffè e nelle pasticcerie di Taranto. È una pasta frolla ripiena di crema pasticciera e cotta fino a diventare dorata e croccante. La Puglia è rinomata pure per il vino Primitivo, un vino rosso robusto e fruttato che si può assaggiare in molti ristoranti e enoteche. Ma quanto costa sfruttare tante prelibatezze?

Puglia, va al ristorante di Taranto e mostra lo scontrino per una calamarata al ragù di polpo: ecco quanto ha speso

In sintesi, Taranto offre un'esperienza culinaria che celebra la cucina mediterranea con un tocco unico. Dai piatti di pesce fresco alla pasta autentica e ai dolci deliziosi, i visitatori hanno l'opportunità di immergersi in una tradizione ricca e appagante. Ma quali sono i costi per fare queste esperienze uniche? Naturalmente dipende tutto dal locale e dal cibo scelto. Si può fare un esempio, partendo da uno scontrino che ha pubblicato un utente di Facebook - di cui non sarà fatto il nome per privacy.

Questa persona su un gruppo pubblico che recensisce ristoranti ha mostrato lo scontrino di un pranzo di pesce per uno. Nello specifico, per una pausa pranzo veloce, l'ordine effettuato è stato composto da una calamarata al ragù di polpo e da una bottiglietta d'acqua. Per tutto ciò la spesa è stata di 8,50 euro.

