Città italiane, in un negozio appare un cartello surreale: "Si fanno anche bomboniere per..."

Ognuno di noi ha regalato o ricevuto una o più bomboniere. Quasi sempre, vengono realizzate per giorni festivi come matrimoni, battesimi e lauree. In un negozio italiano, però, c'è chi le crea anche per un evento totalmente diverso, per la sorpresa dei clienti.

Più o meno chiunque sa cosa sono le bomboniere e cosa rappresentano: un ricordo, un gesto di buon augurio e tanto altro. Ma quanti conoscono le sue origini? Si tratta di un'invenzione francese: il termine originale, infatti, è bonbonnière, che significa "contenitore di bon bon". I bon-bon altro non sono che piccoli dolcetti. A tal proposito c'è una curiosità: in passato era molto più consueto che gli invitati le regalassero agli sposi piuttosto che il contrario, come avviene da decenni a questa parte.

Non a caso, esistono numerose testimonianze riguardanti un importante matrimonio italiano di fine '800: era il 1896 e Vittorio Emanuele futuro re d'Italia sposò Elena del Montenegro. Gli invitati alle nozze portarono delle bomboniere in regalo agli sposi. Con il passare del tempo, come dicevamo, è cambiata l'abitudine e oggi sono gli sposi a regalarla agli invitati; ma, soprattutto, è cambiato anche il contenuto dell'oggetto: non più necessariamente dei dolciumi. Oggi si può regalare veramente di tutto e si può scegliere più o meno qualsiasi cosa come contenitore e come contenuto: l'importante è che sia un simbolo caro alla coppia e, soprattutto, che ricordi per sempre a chi la riceve di una giornata speciale.

Le bomboniere per un evento... molto particolare

Chiaramente il matrimonio è l'evento per eccellenza in cui regalarne una, ma con il passare degli anni l'abitudine si è allargata anche ad altre circostanze. Oggi in molti preparano bomboniere per la nascita di un figlio o (più spesso) per un battesimo, ma anche per cresime, comunioni e in certi casi perfino per i diciottesimi compleanni. Gli eventi e le forme variano, mentre non cambia l'intento: ringraziare gli invitati e lasciare loro un ricordo che - si spera - duri nel tempo. Un negozio italiano, tuttavia, si è distinto dagli altri esponendo questo cartello piuttosto inaspettato:

Ognuno di noi conosce qualcuno che consiglia ai più giovani di non sposarsi. A parlare così sono le persone che hanno alle spalle un matrimonio fallimentare. Probabilmente chi ha avuto una cattiva esperienza è talmente felice della separazione da regalare davvero le bomboniere ai suoi amici stretti, anche come gesto goliardico. Non sappiamo quante richieste abbia ricevuto il negozio in questione, ma l'idea pubblicitaria è geniale, perché quasi unica nel suo genere. Quanti negozi con un cartello simile avete visto in vita vostra?

LEGGI ANCHE: Roma, piazza il cartello più coerente di sempre davanti alla saracinesca del suo negozio: "Torno subito, se non sono tornato..."