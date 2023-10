Corea del Sud, tiktoker mostra l'idea geniale di un supermercato: "Guardate cosa fanno con la carta igienica"

La Corea del Sud è indubbiamente tra gli stati tecnologicamente più avanzati al mondo. Un tiktoker che vive qui ha mostrato l'idea geniale di un supemercato al reparto carta igienica.

La Corea del Sud è lo stato asiatico più occidentale in assoluto dal punto di vista culturale. Pur mantenendo vive molte sue tradizioni, è pesantemente influenzato dalla cultura europea e (soprattutto) americana. Va anche detto che il suo passato recente è stato segnato da un evento drammatica: negli anni '50 ha vissuto una sanguinosa guerra (1950 - 1953) interna, tra quella del Nord e quella del Sud, nella quale hanno perso la vita quasi 3 milioni di persone. Pochi anni dopo l'armistizio, la Corea del Sud ha avviato una fase di sviluppo economico senza precedenti, ribattezzata "miracolo coreano".

È in questa fase che la Corea del Sud è diventata una nazione ricca: attualmente si trova al quarto posto tra le economie più sviluppate dell'Asia e al dodicesimo a livello globale. Sia l'industria manifatturiera che quella tecnologica hanno contribuito al boom economico: da qui vengono esportati in tutto il mondo automobili, prodotti tecnologici (tv e smartphone in primis) e informatici. La Corea ha anche investito in ricerca, contribuendo ad avere una classe lavorativa altamente qualificata soprattutto nelle materie STEM, tra le più richieste nel mondo del lavoro del nuovo millennio.

Corea del Sud, nel supermercato spunta un reparto carta igienica molto particolare

Che la Corea del Sud sia una nazione ricca di cittadini creativi è evidente. L'ennesima dimostrazione arriva da un supermercato come tanti. Un tiktoker americano che si è trasferito qui ha mostrato il reparto in cui viene venduta la carta igienica. Qui sono presenti alcuni rotoli in bella vista, che ognuno può toccare. Il motivo? In questo modo si può tastare - letteralmente - la qualità del prodotto, in modo da scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. In Italia si fa affidamento al marchio della carta igienica, mentre quelle poco conosciute o appena messe sul mercato si acquistano a scatola chiusa. La Corea del Sud ha pensato alle esigenze di ognuno dei suoi cittadini, visto che è un prodotto di cui nessuno fa a meno.

"I coreani sanno il fatto loro", scrive il tiktoker che ha illustrato al mondo intero questa pillola di cultura popolare coreana. Quando andiamo in bagno in luoghi pubblici o a casa di amici e conoscenti, non sappiamo mai che tipo di carta troveremo. I più esigenti hanno bisogno di una qualità morbida, spessa e profumata, mentre altri non se ne curano, fintantoché pulisce bene. Eppure - ne siamo certi - se i supermercati italiani imitassero quelli coreani, un'iniziativa del genere avrebbe ottimi consensi. Come mostra il tiktoker, uno dei tipi di carta igienica risulta esaurito perché molte persone, tastandola, l'hanno ritenuta la migliore. Lampi di genialità che cambiano la giornata.

LEGGI ANCHE: Corea del Sud, donna 70enne si sottopone a un filler al viso: "Cosa diavolo è successo alle orecchie?"