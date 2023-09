Roma, piazza il cartello più coerente di sempre davanti alla saracinesca del suo negozio: "Torno subito, se non sono tornato..."

Roma, davanti alla saracinesca appare un cartello esilarante: il commerciante invita i clienti a pazientare perché tornerà 'subito', ma se così non dovesse essere...

Roma, la "Città Eterna", è uno dei posti più affascinanti e iconici al mondo, ricco di storia millenaria, arte straordinaria e cultura vibrante. Le sue attrazioni sono così numerose e variegate che offrono un viaggio indimenticabile attraverso il tempo e la bellezza. Una delle prime tappe per chi visita la città è il Colosseo, il più grande anfiteatro romano mai costruito. Questo monumento simbolo dell'antichità offre una pazzesca visione dell'ingegneria romana e della grandiosità dell'epoca imperiale. Vicino ad esso si trova anche il Foro Romano, un complesso di rovine che un tempo era il centro politico, sociale e commerciale.

Il Pantheon è un'altra meraviglia dell'architettura romana, noto per il suo impressionante cupolone e la sua atmosfera maestosa. Originariamente costruito come tempio pagano dedicato a tutti gli dei, oggi è una chiesa cristiana e rappresenta una testimonianza della continuità culturale nella storia di Roma. Anche la Fontana di Trevi è un'attrazione iconica della città, celebre per la sua magnificenza barocca. La tradizione vuole che chi getta una moneta nella fontana possa esprimere un desiderio. Migliaia di visitatori fanno questo gesto ogni giorno, rendendo questa fontana uno dei luoghi più affollati e suggestivi della capitale d'Italia.

Il Vaticano, una città-stato indipendente, è un altro luogo di grande interesse a Roma. La Basilica di San Pietro è una delle più grandi chiese del mondo, con una sontuosa architettura e una vasta collezione d'arte religiosa. Il Museo Vaticano ospita alcune delle opere d'arte più famose del mondo, tra cui la Cappella Sistina con i suoi celebri affreschi di Michelangelo. E bellissime sono anche le piazze di Roma: Piazza di Spagna, con la sua scalinata di Trinità dei Monti, è un luogo amato dai visitatori e dagli abitanti locali per rilassarsi e ammirare l'atmosfera. Piazza Navona è un'altra piazza celebre, circondata da eleganti caffè e caratterizzata da una delle più belle fontane barocche, la Fontana dei Quattro Fiumi di Gian Lorenzo Bernini. Insomma, di intrattenimento Roma ne ha da offrire parecchio, anche laddove non si parli strettamente di attrazioni turistiche...

Roma, spunta un cartello esilarante e romano al 100%: ecco cosa recita

Anche solo passeggiare per le strade di Roma è un'attrazione a sé. Ogni angolo offre una vista panoramica, un'opera d'arte o una testimonianza della storia millenaria della città. Gli innumerevoli vicoli, le piazze nascoste e le chiese pittoresche rendono ogni passeggiata un'avventura. E poi, guardando anche semplicemente un negozio o l'altro ci si può imbattere in buffissimi cartelli, come quello segnalato dalla pagina Instagram @chiuso.x.ferie.

Nello specifico, il profilo in questione, si occupa di mostrare avvisi di ferie, tuttavia in questo caso ha palesato semplicemente un cartello di 'Torno subito', reso esilarante (ma coerentissimo) dall'aggiunta del commerciante. Nello specifico il biglietto affisso sulla saracinesca recita, in perfetto romano: "Torno subito. Se non sono tornato, arileggi er cartello".

