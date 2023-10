Delfino ingerisce chili di ghiaccio prima di mangiare il pesce: il motivo

Sui social è diventato virale il video di un delfino che ingerisce chili e chili di ghiaccio prima di mangiare la sua razione giornaliera di pesce. Il mammifero lo fa per un motivo ben preciso.

Si dice che il delfino sia uno degli animali più intelligenti in circolazione, probabilmente quello con l'intelletto più sviluppato tra le creature marine. Una scoperta scientifica in tal senso confermò la loro unicità: è stato provato che i delfini che abitano nel mar Mediterraneo usino una serie di fischi, clic e suoni leggermente diversi rispetto a quelli degli oceani. È quasi come se parlassero due lingue diverse, come inglese e italiano. Inoltre è stato provato che abbiano la capacità di riconoscersi allo specchio, un comportamento osservato in pochissime altre specie animali.

Non tutti, inoltre, sanno che i delfini hanno un'aspettativa di vita piuttosto elevata. Alcuni, cresciuti in determinati ambienti selvatici, possono raggiungere anche i 60 anni di età. Chiudiamo con un'altra vera e propria curiosità: in alcune zone del mondo, sono in grado di stabilire alleanze con altri animali, come pesci e gabbiani, per quanto riguarda l'approvvigionamento alimentare. Ciò comporta vantaggi per entrambi. Insomma, si tratta di animali molto intelligenti con abilità pressoché uniche nel regno animale. C'è tuttavia ancora tanto da scoprire sul loro complesso universo interiore.

Il delfino che mangia chili di ghiaccio

Chi ha visitato un parco acquatico sa bene che gli spettacoli con i delfini siano sempre affollatissimi. Sia adulti che bambini adorano vederli giocare, saltare ed eseguire gli ordini dei loro addestratori. Quando le luci si spengono e le persone vanno via, i delfini tornano nelle loro vasche, dove vengono alimentati dallo staff degli acquari o dei parchi acquatici. Praticamente tutti sanno che adorano mangiare pesci crudi, ma quasi nessuno è al corrente del fatto che mangino chili di ghiaccio prima. Il motivo? Essendo abituati a temperature fredde, non sono in grado di regolare la temperatura interna e per questo hanno bisogno di non subire shock termici e rimanere idratati. Quello che si vede nel video è un beluga:

Il video è esilarante: il beluga praticamente inghiotte tutto quello che gli viene dato e sembra felice sia del ghiaccio che (soprattutto) del pesce. Si tratta di un cetaceo che appartiene alla famiglia dei Delfinidi, ma si possono distinguere grazie alla loro livrea bianca. Vengono affettuosamente chiamati "canarini del mare" per via della loro vocalizzazioni complesse. La cattiva notizia è che alcune specie sono considerate a rischio per via del crescente interesse dei pescatori nei loro confronti.

