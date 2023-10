Veneto, va al ristorante a Camisano Vicentino e mostra lo scontrino: "In tre per una cena di pesce abbiamo speso..."

Veneto, si reca in un ristorante di Camisano Vicentino e pubblica lo scontrino: ecco quanto hanno speso in tre

Camisano Vicentino, un affascinante comune situato in Veneto nella provincia di Vicenza, è un luogo dove le tradizioni culinarie si fondono con la creatività e l'innovazione. La cucina di questa regione è rinomata per l'uso di ingredienti di alta qualità e il rispetto delle ricette tradizionali. Il risotto alla Vicentina è un piatto popolare qui ed è preparato con carne di manzo e besciamella, il tutto cotto lentamente in brodo. Il risultato è una pietanza cremosa e ricca di sapore, spesso accompagnata da una generosa spolverata di formaggio Grana Padano.

Il baccalà è un ingrediente amato in questa regione, e una delle preparazioni più famose è il Baccalà alla Vicentina. Il pesce viene ammollato e poi cotto in un sugo cremoso a base di cipolle, acciughe, olio d'oliva, latte e paprika. È un altro piatto ricco e saporito. Anche la pasta fresca è una parte essenziale della cucina veneta, e a Camisano Vicentino, è possibile trovare una varietà di ravioli, gnocchi e tagliatelle fatti in casa. Questi vengono spesso conditi con sughi a base di funghi, tartufo o ragù di carne.

La polenta è un altro piatto tradizionale molto amato. Viene preparata con farina di mais e cotta fino a ottenere una consistenza densa e cremosa. A Camisano Vicentino, è spesso servita con salsicce, formaggi o funghi. Il Veneto è famoso anche per i suoi formaggi di alta qualità. Il Monte Veronese è a pasta semidura molto popolare, mentre il famoso Asiago, sia quello dolce che quello più stagionato, è spesso presente nelle tavole locali. I dolci tradizionali sono deliziosi e spesso preparati con mandorle, nocciole o pinoli. Il Tiramisù è nato qui ed è un dessert adorato in tutto il mondo. Altri dolci tradizionali includono la Fugassa, una sorta di focaccia dolce, e il Pandoro, un dolce natalizio soffice e profumato. Infine ci sono i vini, tra cui il Valpolicella, il Soave e il Prosecco. Ma quanto costa mangiare tali bontà?

Veneto, va in un ristorante a Camisano Vicentino e mostra lo scontrino sui social: ecco a quanto ammonta la spesa

In conclusione, Camisano Vicentino offre un'esperienza culinaria eccezionale, in cui le tradizioni venete si fondono con la creatività e l'innovazione. La cucina di questa località è un inno alla freschezza e alla qualità degli ingredienti locali. I visitatori possono immergersi in una varietà di sapori autentici e piatti deliziosi, esplorando la ricca tradizione di questa affascinante parte del Veneto. Ma quali sono i prezzi? Dipendono certamente dalla location e dal cibo scelto.

Per esempio, su Facebook un utente - del quale non verrà fatto il nome per privacy, ha pubblicato su un gruppo che recensisce locali uno scontrino di un ristorante a Camisano Vicentino che per una cena di pesce in tre segna una spesa di 106,60 euro (poi scontati a 100 euro). A testa sono stati spesi 35,53 euro. L'ordine effettuato è stato composto da: due antipasti, un cocktail di gamberi, uno spaghetto allo scoglio, una frittura di pesce, una grigliata della casa, due bottiglie d'acqua, un prosecco, due caffè e due porzioni di frutta.

LEGGI ANCHE: Città italiane, in un negozio appare un cartello surreale: "Si fanno anche bomboniere per..."