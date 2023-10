"Ho sorpreso due ragazzi a mangiare una pizza sulla mia auto e mi sono vendicato così"

Un TikToker racconta di come si è vendicato di due ragazzi da lui sorpresi a mangiare la pizza sulla propria auto

Nel momento in cui ci si trova davanti a perfetti sconosciuti non bisognerebbe mai invaderne gli spazi, o quanto meno - se la frittata è ormai fatta, scusarsi e invitare le parti 'lese' alle attività ludiche che si stavano svolgendo nei luoghi impropriamente occupati. Avete capito, no? Ci riferiamo a ciò che potrebbe accadere, nello specifico, sul 'muso' di un'auto. A qualcuno sarà certamente capitato di appoggiarvisi un momento per rilassarsi o per dare un bacio al proprio partner, tuttavia sostare molto più a lungo di un semplice 'istante' non è segno di buona educazione.

Lo sa bene Jay Garcia (su TikTok noto come @jaygarcia118), il quale ha saputo ben vendicarsi di qualcuno che ha commesso una clamorosa scorrettezza. In particolare, ci si riferisce a due ragazzi che - come se niente fosse, hanno iniziato a mangiare una pizza proprio sulla parte anteriore della macchina del content creator, il quale ha saputo vendicarsi alla perfezione. All'interno di un TikTok datato 22 settembre, l'uomo ha mostrato un uomo e una donna da lontano mentre erano intenti a gustare dell'ottimo cibo. Peccato che avessero scelto proprio la sua vettura come 'tavolo'.

Mangiano la pizza sulla macchina di un uomo, quest'ultimo ottiene la sua vendetta così

Se già appoggiarsi sulla parte anteriore dell'auto per un secondo non dovrebbe essere un comportamento corretto perché si rischia di graffiarla o sporcarla, sostarci per più tempo, addirittura mangiando e insozzandola come se si fosse su di un tavolo da cucina, potrebbe essere considerato un gesto alquanto maleducato. Anche solo immaginare qualcosa del genere è un po' assurdo, a prescindere dal pensiero - che i protagonisti di quest'articolo non devono aver fatto, di veder sbucare il proprietario della vettura da un momento all'altro.

Ma come si è vendicato Jay di tutto ciò? Ha attivato il video di TikTok, dopodiché ha registrato i due mentre si nutrivano di pizza e ha attivato l'allarme dell'auto, facendo letteralmente saltare in aria i due per lo spavento. Si è trattato, in ogni caso, di una paura temporanea, dato che un istante dopo hanno preso il loro cartone della pizza e si sono allontanati in un tutta tranquillità.

Diversi i commenti sono questo video alquanto bizzarro comparso su TikTok. Qualcuno ammette che secondo lui la donna deve essersi resa conto del fatto che Jay stesse registrando. In ogni caso, la maggior parte delle persone sono dalla parte del content creator e si mostrano decisamente sorprese per l'atteggiamento maleducato avuto dalla coppia. Qualcuno avrebbe anche reagito inseguendo i due per far loro pulire l'auto. D'altra parte esistono così tante opzioni per mangiare una pizza d'asporto che farlo su una macchina altrui potrebbe essere davvero quella meno appropriata!

LEGGI ANCHE: Corea del Sud, tiktoker mostra l'idea geniale di un supermercato: "Guardate cosa fanno con la carta igienica"