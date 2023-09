Parma, nel bagno di un bar spunta il cartello più passivo aggressivo di sempre: cosa c'è scritto

Continua la saga dei cartelli contro gli incivili nei bagni dei bar. L'ultima segnalazione arriva da Parma, dove ne è comparso uno piuttosto passivo aggressivo. Questo, però, non è contro chi sporca, ma contro chi dimentica di fare un'azione in teoria banale.

Molti luoghi non sono noti al grande pubblico, eppure hanno più di un motivo per essere visitati. Parma e la sua provincia non sono sicuramente l'angolo d'Italia preferito dai turisti italiani e stranieri, eppure c'è un gran numero di attrazioni e di curiosità. Un esempio? In provincia di Parma c'è un vero e proprio labirinto gigante, chiamato Labirinto della Masone. A renderlo ancora più particolare è il fatto che sia costituito interamente da piante di bambù, sia di specie nani che giganti, alcune delle quali arrivano a 15 metri di altezza.

Un'altra curiosità di Parma riguarda il suo Battistero. Notoriamente luogo di culto, è anche ricco di simboli dell'iconografia cristiana. Un esempio perfetto è la sua sua forma ottagonale, che spazia dalla forma quadrata della vita terrena a quella ultraterrena rappresentata dal cerchio. Nella parte inferiore ci sono numerose formelle scolpite dall'Antelami, con animali reali e fantastici, ma anche creature mitologiche e mostri. Parlando di creature mitologiche, nel Battistero c'è anche una zona 'marchiata' da quello che sembra il segno di una pedata. Secondo la leggenda metropolitana, la 'colpa' è del diavolo, che invidioso di un tale capolavoro, provò a distruggerlo con un calcio, riuscendo tuttavia a scalfirlo appena con un'impronta, ancora oggi ben visibile.

Parma, nel bagno compare un cartello passivo aggressivo

Parma, come tutte le province dell'Emilia Romagna, occupa una posizione alta nella classifica della qualità della vita. Secondo il Sole 24 Ore, infatti, nel 2022 la provincia di Parma si è classificata al nono posto; nella stessa regione, solo Bologna ha fatto meglio, piazzandosi al primo posto. Insomma, la qualità della vita a Parma è alta e ciò vuol dire che gli episodi di inciviltà sono più rari rispetto ad altre zone d'Italia. Forse lo dimostra indirettamente un cartello apparso nel bagno di un bar, dove non viene rimproverato chi lascia i sanitari sporchi ma chi non spegne la luce.

In altre città italiane, il tono dei cartelli comparsi nei bagni è sicuramente diverso. Un esempio è quello di un ristorante dove veniva addirittura spiegato come scaricare. Siamo certi che gli incivili esistano anche a Parma, ma forse il numero è più basso rispetto ad altri territori italiani. Un tempo nei bagni si trovavano cartelli con su scritto: "Trovare pulito è un piacere, lasciare pulito è un piacere", ora troviamo fogli A4 in cui si chiede di spegnere le luci.

