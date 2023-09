Francia, cambiamento epocale per McDonald's: "Guardate come servono il cibo oggi"

In Francia, la nota catena di fast food McDonald's ha messo in atto un cambiamento epocale. Un tiktoker ha mostrato la novità, che sicuramente farà felici gli ecologisti.

Alzi la mano chi sapeva che in Francia non esiste l'obbligo di separare i rifiuti organici da quelli indifferenziati. Eppure è così: attualmente milioni di francesi gettano scarti di cibo, frutta e verdura ammuffite nello stesso bidone dei materiali non riciclabili. Per quanto in Italia sia una pratica consolidata da diversi anni, non tutti sanno che è diventato obbligatorio solo dal 1° gennaio 2022. La buona notizia è che in Francia lo diventerà dal 1° gennaio del 2024. Secondo l'Agenzia per la transizione ecologiche, i rifiuti alimentari rappresentano circa il 30% di quelli domestici prodotti nel paese transalpino.

Non solo: a partire dall'anno prossimo gli enti locali devono "studiare e identificare" soluzioni "adatte a evitare che i rifiuti alimentari finiscano in discarica" e, in qualche modo, far sì che abbiano una seconda vita. Il più delle volte, infatti, gli scarti di cibo possono diventare biogas o compost utili per la coltivazione. Chiaramente ciò non vuole che queste pratiche siano inesistenti in Francia, tutt'altro: semplicemente dal 1° gennaio dell'anno prossimo si proverà a ridurre ancora più le quantità di rifiuti e a far sì che quelli prodotti possano avere una seconda vita.

Francia, McDonald's cambia tutto

Il tiktoker @callmebelly, poche ore fa, ha visitato un McDonald's in Francia ed è rimasto sorpreso quando ha visto come gli veniva servito il cibo. In Italia, la catena americana ha eliminato quasi del tutto la plastica, che era presente soprattutto nei contenitori e nei coperchi delle bevande gassate, sostituendola con la carta. Da tempo, infatti, dai punti vendita del fast food sono scomparse le cannucce e i coperchi delle bevande in plastica, che rimane presente solo nelle confezioni singole delle salse. In Francia, McDonald's ha fatto un cambiamento epocale a tutti gli effetti, eliminando gran parte della carta (contenitori di patatine, di nuggets e perfino bicchieri) in questo modo:

Come spiega il tiktoker, il contenitore riutilizzabile delle patatine, così come la piccola ciotola per i nuggets e il bicchiere della Coca Cola, vanno restituiti a fine pasto. Molti si staranno chiedendo se oggetti del genere siano facile preda dei ladruncoli: la risposta è no. Nei commenti, diversi utenti hanno spiegato il funzionamento di questo metodo. In Francia, gli oggetti che si vedono nel video hanno un sistema di allarme incorporato e chi prova a portarli via dal ristorante lo sentirà suonare, un po' come gli antifurto nei negozi di vestiti. In Olanda, altra nazione dove McDonald's ha introdotto questa novità, si paga un deposito, restituito solo quando bicchieri e ciotole vengono riportate alla cassa. Chi vuole portare a casa questi oggetti può farlo, ma pagherà.

