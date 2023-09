Matrimonio finisce con "almeno 100 persone intossicate": parla uno dei presenti

Un matrimonio è finito nel peggiore dei modi: almeno 100 persone hanno sofferto di diarrea e attacchi di vomito. Uno dei presenti ha parlato ed ha svelato alcuni dettagli di quello che è successo.

Si dice che il matrimonio sia il giorno più bello nella vita degli sposi. Non è un caso che eventi del genere vengano organizzati mesi e mesi prima, proprio per far sì che tutto sia perfetto. Un vecchio adagio sostiene che chi ben comincia è già a metà dell'opera e che il buongiorno si vede dal mattino. Cosa dovrebbe pensare una coppia che, durante e dopo il proprio matrimonio, ha visto oltre 100 persone soffrire di attacchi di diarrea e vomito? Uno degli invitati ha raccontato quello che è successo.

Il fattaccio è successo in Australia, per l'esattezza a 'The Park', una delle strutture preferite per eventi del genere nella popolosa città di Melbourne. Una premessa succosa: lo sposo e la sposa stanno già considerando "azioni legali" contro i gestori della struttura. Al momento, manca un'informazione fondamentale: non si sa se marito e moglie si siano a loro volta ammalati. I fatti: tutto è iniziato nella tarda serata di sabato, quando una delle invitate ha iniziato a lamentare i sintomi tipici di una gastroenterite. Inizialmente si pensava che 'solo' 70 dei 300 invitati avessero avuto problemi di salute, ma qualche ora più tardi è emerso che il numero era "superiore a 100".

Il matrimonio disastroso: oltre 100 persone con diarrea e vomito

Come riporta LADBible, uno degli invitati ha pubblicato su Facebook in forma anonima la sua esperienza. "Almeno la metà degli invitati si sono sentiti male, direi oltre 100. È stato orribile". Attualmente abbondano le supposizioni e scarseggiano le certezze: molti sostengono che la 'colpa' sia del cibo, ma non è stato certificato in alcun modo. Qualche indizio importante, però, c'è: gli ospiti potevano scegliere tra carne di maiale e di pollo per la portata principale. Il testimone ha scelto pollo, ma ha precisato: "Anche alcuni invitati che hanno ordinato il maiale si sono sentiti male, così come i bambini che hanno avuto un menù diverso dagli adulti".

Le autorità sanitarie stanno continuando a investigare sull'accaduto. Un portavoce della struttura dov'è avvenuto il fatto ha dichiarato: "Il giorno 15 settembre abbiamo ricevuto una visita di routine da parte del Comune di Port Philip e non è stata riscontrata alcuna anomalia, né violazioni delle procedure di sicurezza". La struttura, infatti, non è mai stata chiusa, sebbene pochi giorni prima del matrimonio "almeno 70 professionisti" che hanno assistito a una conferenza medica nello stesso luogo si siano sentiti male a loro volta, con sintomi simili a quelli sofferti dagli invitati del matrimonio. Le indagini continuano e chi è stato male spera vivamente che venga fatta giustizia e che chi ha sbagliato ed ha rovinato per sempre il matrimonio di due persone paghi.

