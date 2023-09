Matrimonio, uomo sceglie l'ex di sua sorella come testimone di nozze: la vendetta della donna è perfetta

La scelta dei testimoni per un matrimonio è importantissima. Un uomo ha avuto il coraggio di chiamare per questo ruolo l'ex marito di sua sorella. La donna, come prevedibile, non ha gradito e si è vendicata a modo suo.

Nella cultura popolare il matrimonio viene definito come "il giorno più bello della vita" da molte persone. Di certo si tratta di un evento che richiede una lunga preparazione, perché nulla (ma davvero nulla) deve andare storto quel giorno. Stilare la lista degli invitati richiede impegno e concentrazione, perché è proibito dimenticarsi di quell'amico o di quel parente. Anche ricordarsi di una persona e non invitarla potrebbe rovinare il rapporto con lui/lei. Ancora più complessa è la scelta dei testimoni.

Molte persone hanno una lista lunga di persone adatte per questo ruolo ma, come noto, se ne può scegliere uno (o al massimo due, che solitamente sono una coppia già sposata). Il testimone ha il compito di portare gli anelli e di accompagnare gli sposi durante la cerimonia religiosa, dunque nella fase iniziale del matrimonio ricopre un ruolo da co-protagonista. In base a questa premessa, è inevitabile che quando un futuro sposo sceglie come proprio testimonie l'ex marito di sua sorella, quest'ultima può reagire malissimo. Non tutte le relazioni sentimentali finiscono bene e molte persone che un tempo si amavano finiscono per odiarsi.

Il matrimonio non inizia nel migliore dei modi

Sul social network Reddit esiste una sezione dedicata agli sfoghi. Una donna di 32 anni, che non ha mai svelato il proprio nome, ha raccontato quanto successo poche settimane prima del matrimonio di suo fratello. "Mio fratello mi ha chiesto di fargli da testimone: ovviamente ho detto immediatamente di sì, dato che amo sia lui che la sua futura moglie e sono felice per loro. Mentre eravamo al telefono, subito dopo ha sganciato una bomba su di me: mi ha confessato che voleva chiamare il mio ex marito come secondo testimone. Ovviamente gli ho chiesto se stesse scherzando e gli ho detto che non approvavo, ma lui era seriamente intenzionato a farlo".

Poi spiega: "Io e il mio ex marito ci siamo fidanzati alle superiori e sposati a 23 anni, per poi divorziare qualche mese dopo. Non c'è stato nessun abuso, semplicemente eravamo troppo giovani per capire che eravamo diversi. A un certo punto del matrimonio ci siamo odiati. Per fortuna non abbiamo mai avuto figli e il divorzio è stato breve e semplice, dato che era ciò che volevamo entrambi. Non ci parliamo da cinque anni, ma mio fratello è rimasto in ottimi rapporti con lui". A quel punto, spiega la sua 'vendetta': "Ho dato un ultimatum a mio fratello: o me o il mio ex marito come testimone. Non voglio avere più nulla a che fare con lui, non ci parlo da anni, figuriamoci se voglio stare tutto il tempo vicino a lui durante un matrimonio".

