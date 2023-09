Roma, il parchimetro non funziona: qualcuno ci incolla sopra un foglio romanaccio al 100%

A Roma sono diversi i parchimetri che non funzionano. Alcuni vengono riparati nel giro di qualche giorno, altri rimangono rotti per lungo tempo. Alla seconda categoria appartiene un parchimetro, sul quale un citadino esasperato ha incollato un foglio parecchio eloquente.

Roma è amata dai turisti di tutto il mondo per il suo mix incredibile di storia, architettura, buon cibo, simpatia della gente del posto e tante altre caratteristiche positive. Chi ci vive 365 giorni l'anno, tuttavia, deve fare i conti anche con i lati negativi della città, che non è solo 'Grande Bellezza'. L'estate del 2023 è stata caratterizzata dall'ennesima emergenza rifiuti, causata dai troppi mezzi per la raccolta fermi in officina con guasti di vario genere.

Il problema è in via di risoluzione e, come promesso dal sindaco Gualtieri, la città tornerà pulita con la riapertura delle scuole (prevista per la prossima settimana). Nel frattempo, non mancano altre problematiche piccole e grandi con cui i romani devono convivere ogni giorno. Su Eccellenze Meridionali vi avevamo parlato di una situazione clamorosa verificatasi qualche giorno fa: un turista tedesco che ha parcheggiato sul marciapiede e ricevuto un bigliettino (nella sua lingua) da parte di un romano. Oggi arriva un'altra segnalazione da Roma, di uno dei tanti parchimetri dalla città non funzionanti e che sono in attesa di essere riparati.

Roma, il parchimetro non funziona e qualcuno ci incolla questo cartello sopra

Se un parchimetro non funziona e ce ne sono altri nel raggio di poche centinaia di metri, l'automobilista è tenuto a raggiungerli e stampare lì il biglietto per la sosta. La legge non stabilisce quale sia la distanza massima da percorrere in questi casi, ma un cittadino non può giustificare il mancato pagamento del ticket adducendo al fatto che il parchimetro sia rotto. In casi estremi, infatti, dovrebbe contattare i vigili urbani o i numeri di emergenza indicati sull'apparecchio per segnalare il problema. A Roma, tuttavia, sembra che nessuna segnalazione abbia funzionato, perché un parchimetro (a quanto pare) è rotto da 16 mesi. Quest'insieme di circostanze ha dato vita al il cartello più romanesco possibile:

Il primo foglio recita un freddo e distaccato "Non funziona". Non sappiamo se sia stata l'azienda che gestisce i parchimetri o un cittadino ad incollarlo lì. Tuttavia, come si vede, qualcuno con un pennarello ha precisato che va avanti così "da 16 mesi". Non è chiaro se l'imprecazione un basso a destra sia opera del secondo autore o se ci sia un terzo soggetto che abbia scritto sul parchimetro. Sta di fatto che se volessimo spiegare Roma a uno straniero, potremmo mostrargli questo parchimetro: rotto da 16 mesi (!) e non aggiustato da nessuno, malgrado le segnalazioni (e le imprecazioni) dei cittadini.

