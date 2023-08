Roma, la stazione della metropolitana è chiusa: il cartello per indicarlo è vergognoso

Roma non è esattamente la capitale europea con la migliore qualità della vita e i trasporti pubblici più efficienti. L'ennesima dimostrazione è arrivata oggi: ecco come è stato comunicato al pubblico che una nota stazione della metropolitana avrebbe chiuso.

Roma è la grande città italiana con il numero più alto di automobili in rapporto alla popolazione. Ogni 1000 abitanti, infatti, ci sono 638 macchine. Un numero oggettivamente altissimo che nulla ha a che vedere con altre capitali europee come Parigi o Berlino, dove l'uso dei mezzi di trasporto privati è disincentivato. Al contempo, però, il trasporto pubblico nelle due capitali di Germania e in Francia è molto più efficiente rispetto a quello romano.

Tra le prime cause dell'altissimo numero di auto, a Roma, c'è proprio l'inaffidabilità dei servizi pubblici. Scioperi ad altissima frequenza, disservizi continui e ritardi quotidiani sono la triste normalità a Roma. Il territorio orograficamente complesso e la tendenza di molti romani a non pagare il biglietto ha fatto il resto. Chi vuole dare fiducia ai mezzi pubblici, spesso, ne esce deluso. Ogni giorno, infatti, succedono piccoli episodi che fanno capire perché nella città eterna ci siano 639 auto ogni 1000 abitanti. L'ultima segnalazione arriva dalla pagina Facebook 'Roma fa schifo'.

Roma, la metro chiude e questo è il cartello per avvisare i passeggeri

Nella centralissima Piazza di Spagna, in pieno agosto sono in corso i lavori di sostituzione dei binari. Al di là della scelta temporale (prima o poi sarebbe toccato a tutte le stazioni), quello che davvero è discutibile è il modo in cui è stato comunicato che la stazione sarebbe rimasta chiusa. Chi di dovere, infatti, ha semplicemente appoggiato un cartello per terra, appoggiandolo a una postazione di emergenza dei Vigili del Fuoco. Più sembra fantascienza, a Roma, più è vero. Ecco le foto condivise dalla pagina Facebook sopracitata, con tanto di dialogo immaginario tra gli autori di questo capolavoro di arte urbana:

La foto dice davvero tutto e non c'è bisogno di aggiungere parole. Quel che è certo è che i tanto auspicati cambiamenti in meglio del trasporto pubblico a Roma non si vedono all'orizzonte. Proprio nella giornata di ieri, il sindaco Gualtieri ha mostrato la foto di alcune traversine di legno letteralmente putrefatte. Secondo l'attuale primo cittadino, chi lo ha preceduto ha preferito rimandare la chiusura della metro, piuttosto che prendere una scelta impopolare. Da mesi, proprio sulla linea A sono in corso i lavori di sostituzione dei binari e in questi giorni è toccato alla stazione di piazza di Spagna. Forse, però, si poteva scegliere un modo migliore per comunicarlo ai passeggeri.

