Si sveglia e nota un braccio che si muove sotto la sua casa, poi chiama subito la polizia

Una donna si è svegliata all'alba, sentendo alcuni rumori provenienti (letteralmente) da sotto la sua casa, da cui spuntava un braccio umano. Subito dopo aver realizzato cosa stava succedendo, ha chiamato la polizia.

La casa, per ognuno di noi, è il luogo in cui ci sentiamo sicuri e protetti. È il posto dove ci rifugiamo quando fa troppo caldo, fa troppo freddo o quando piove. Sebbene anche la privacy della casa possa essere violata, rimane uno dei posti più sicuri al mondo. Ecco perché quando si fanno scoperte macabre dentro casa, si rimane particolarmente sotto shock. Una donna americana, poche ore fa, ha raccontato su TikTok la sua esperienza ai limiti dell'incredibile.

Il suo racconto inizia così: "Sono le 6 del mattino e ci siamo svegliati perché abbiamo sentito dei rumori. Abbiamo avuto la sensazione che ci fosse qualcuno sul tetto. Ci siamo guardati attorno e abbiamo visto un braccio spuntare da una piccola finestra che dà nella cantina sotto casa nostra. Era un uomo che ha vissuto forse per mesi lì dentro. Capite quanto sia inquietante vedere un braccio che spunta da una finestra? Soprattutto quando siete mezzi addormentati". Nei secondi successivi, si vedono due poliziotti che iniziano la ricerca dell'intruso.

Un senzatetto vive a casa tua

Dopo pochi istanti, uno dei due agenti punta la sua pistola verso quel buco, ma ci vuole un po' prima che l'uomo esca da lì dentro. Nella parte finale del video, si vede un uomo senza maglietta ammanettato dagli agenti. "È strafatto!", sussurra l'autrice del video. L'intruso, che indossa solo un paio di pantaloncini corto, viene portato via dagli agenti. Nei secondi finali, si vedono i poliziotti allontanarsi dall'abitazione della donna. Il soggetto arrestato li segue, provando senza troppa convinzione a divincolarsi, sebbene le manette lo blocchino del tutto.

Insomma, una vera e propria esperienza da incubo. Immaginatevi svegliarvi alle 6 del mattino per dei rumori provenienti dal tetto di casa vostra. Poi, uscendo in giardino, notate il braccio di un uomo che si introfula nella cantina di casa vostra da una piccola finestra. Tutto molto inquietante. Negli Stati Uniti d'America la polizia interviene in maniera immediata; spesso è troppo zelante e fa un uso eccessivo delle armi da fuoco, ma il più delle volte neutralizza la minaccia. Alla donna è andata relativamente bene dato che, oltre allo spavento, non le è successo nulla. Di certo, d'ora in avanti farà ancora più attenzione a chi gira attorno alla sua abitazione.

LEGGI ANCHE: "Liberté, égalité, non pagó il casé!": un francese inventa un trucco per imbrogliare il Telepass, ma viene beccato dalla polizia

Per chi volesse vedere il video completo (di 2:55 e in inglese):