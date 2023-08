"Non addormentatevi mai e poi mai con gli anelli alle dita", tiktoker mostra le conseguenze sulle sue mani

Molte donne tolgono gli anelli prima di addormentarsi, ma è facile dimenticarsene, soprattutto quando si è molto stanchi o assonnati. Una tiktoker ha mostrato le conseguenze della sua dimenticanza ed ha 'pregato' tutte le donne di non commettere il suo stesso errore.

Quando tornano a casa dopo una serata fuori, le donne hanno bisogno di alcuni minuti prima di andare a dormire. La prima cosa da fare, se è stata una serata di un certo livello, è svestirsi dell'abito elegante, che talvolta ha bisogno di alcuni passaggi complessi prima di venire tolto. Subito dopo, si passa alla rimozione del trucco: tra salviettine e acqua micellare, c'è bisogno di qualche minuto di pulizia approfondita, per evitare di sporcare il cuscino. Poi si beve un po' d'acqua, si passa qualche secondo in bagno e, infine, si indossa il pigiama.

In questa fase, è altrettanto importante togliere eventuali pezzi di gioielleria rimasti addosso, come anelli e orecchini. Gli orecchini sono particolarmente pericolosi e addormentarsi con uno ancora attaccato al lobo è sconsigliatissimo. Gli anelli possono essere sottovalutati, ma secondo una tiktoker non bisogna dimenticare di rimuoverli per alcuna ragione al mondo. La donna si chiama Brianna ed ha un discreto seguito su TikTok. Il suo video inizia così: "Mi sono addormentata con gli anelli alle dita dopo una serata fuori". Nelle immagini successive mostra come l'anulare si sia gonfiato in maniera spaventosa: "Non voglio causare pietà, è tutto vero. L'anello non si toglie. Sono graditi commenti con soluzioni per rimuoverlo".

Togliere sempre gli anelli prima di andare a dormire

Nella parte seguente del video, la donna mette in pratica alcuni consigli dati da amici e parenti e altri trovati facendo una ricerca su Google. Il primo è quello del ghiaccio: mettere le dita in una ciotola piena di cubetti, sperando che si 'sgonfi'. Nei secondi successivi, ne mostra altri, per poi precisare che nessuno ha funzionato. "Non sono riuscita a toglierlo e questo è il giorno più brutto della mia vita. Ciao a tutti". Dopo essersi resa conto che il diamante le stava bloccando totalmente la circolazione del sangue, ha annunciato che sarebbe ricorsa al metodo più 'estremo': far tagliare gli anelli. I primi due tentativi vanno a vuoto, ma il terzo è quello giusto:

Dopo che un medico glieli ha rimossi, ha scrito su TikTok: "Oddio finalmente sono lbera! Grazie a tutti quelli che hanno seguito la mia storia ma grazie soprattutto a CITY MD, siete davvero i migliori". Nel video, ha mostrato anche i tre anelli che le hanno fatto vivere quasi 24 ore di paura, rabbia e fastidio. Il video ha raggiunto 6.7 milioni di visualizzazioni e decine di centinaia di commenti. Molte donne hanno fatto sapere che una situazione del genere è il loro "peggiore incubo". Qualcuna più pessimista ha ammesso di aver temuto che la soluzione estrema sarebbe stato il taglio del dito (e non dei gioielli).

LEGGI ANCHE: "Ho fatto piangere una bambina sull'aereo, ma ho ragione io", il racconto di una passeggera