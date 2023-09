Il padrone cade in acqua, la reazione di questi due cani è adorabile

I cani sono gli angeli custodi degli esseri umani. Letteralmente. Un uomo si è lanciato in acqua provando ad emulare Tarzan, ma ha fallito in maniera spettacolare. I suoi cani non hanno perso neanche un istante e hanno reagito in maniera commovente e al contempo adorabile.

Oltre che come animali da compagnia, i cani sanno essere utili in tanti altri modi diversi. Un esempio? Il supporto che forniscono alle forze dell'ordine, per rintracciare droga o esplosivi nascosti. Per non parlare dei cani in grado di fiutare tartufi. Un altro 'lavoro' che spesso viene assegnato loro è quello di bagnini. Alcune razze sono particolarmente indicate per il salvataggio in acqua: su tutti i Terranova, i Golden Retriever e i Labrador. Non è un caso che siano tre razze che si somigliano molto fisicamente ed esteticamente, oltre ad essere di dimensioni medio-grandi.

Ma come si addestrano i cani da salvataggio in mare? La base da cui partire è quella comune a molti altri compiti, ovvero l'obbedienza generale. Poi si passa all'addestramento al nuoto vero e proprio: solitamente iniziano in piscina e poi passano nelle acque del mare, dei laghi e dei fiumi. In questa fase, viene insegnato a recuperare oggetti dell'acqua e spesso viene affiancato loro un bagnino, in modo che imparino a rispondere ai suoi ordini. Quando l'addestramento di base viene terminato, inizia la pratica con gli esseri umani, sia simulata che reale.

I cani 'soccorrono' il padrone caduto in acqua

Su TikTok è diventato virale il video di un essere umano che si lancia in acqua, dopo aver preso uno slancio ed essersi gettato in avanti aggrappato a una corda. Entrambi i cani vengono assaliti dal panico più totale e cercano di capire cosa stesse succedendo al loro padrone. Per qualche istante appaiono indecisi, poi la videocamera che registra il video inquadra il cane nero, lo mostra entrare in acqua senza tuffare e avvicinandosi il più velocemente possibile al suo padrone; nel frattempo, il Golden Retriever bianco si era lanciato da un altro angolo (non ripreso) ed aveva già raggiunto l'essere umano.

I latrati sofferenti certificano come i cani fossero seriamente preoccupati per la sorte del loro padrone. Una volta entrati in acqua, forse, hanno capito che l'uomo non era affatto in pericolo e si sono limitati a stargli vicino, per estrema cautela. L'ennesima dimostrazione di quanto i cani tengano ai propri padroni e che, nei momenti difficili, sarebbero pronti a fare qualsiasi cosa pur di salvarli. Il video è stato apprezzato, ma è inevitabile leggere qualche commento contro il suo ideatore: "Quei cani erano nel panico più totale! Non farlo mai più". Altri fanno notare come il cane nero fosse quello più nel 'pallone', dato che non ha avuto la lucidità di pensare che con un tuffo di pochi centimetri, sarebbe arrivato in acqua in meno tempo, ma ha scelto la strada più lunga.

