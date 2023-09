"Ho insegnato al mio Golden Retriever a prendere la birra dal frigo", il modo in cui lo fa è esilarante

Con il giusto allenamento (e tanta pazienza) si possono insegnare tantissime cose al proprio cane. Un uomo è riuscito nell'impresa: il suo Golden Retriever gli porta la birra dal frigorifero con un semplice stimolo.

Quasi tutti i proprietari di cani hanno insegnato al proprio animale due comandi basilari: "Seduto" e "Dammi la zampa". Tuttavia quelli più spettacolari sono altri: rotolarsi su sé stesso, fingere di essere morto, fare le piroette, abbaiare a comando o recuperare oggetti. Molto dipende dall'età e dalla razza del cane. Affinché gli insegnamenti siano efficaci, è fondamentale iniziare quando il cane è cucciolo; più difficile riuscire ad addestrarne uno già adulto. Anche la razza c'entra molto: alcune sono indisciplinate e allergiche agli ordini, altre sono abituate ad essere comandate.

Un esempio sono i cani da servizio, da tartufo, ma anche quelli con compiti di ricerca e salvataggio. Questi svolgono un lavoro preziosissimo per la società e vengono addestrati fin dalle prime settimane di vita da professionisti. Una persona comune potrebbe incontrare più difficoltà: l'importante è la pazienza, la coerenza e (soprattutto) un uso sapiente delle ricompense per il proprio cane. Un uomo, su TikTok, ha mostrato come il suo Golden Retriever abbia imparato a portargli a comando una birra dal frigorifero. Il video è esilarante, perché il cane svolge il compito alla perfezione senza lasciare nulla fuori posto.

Il Golden Retriever e la birra

Un uomo è seduto al tavolo della cucina, con il computer acceso e una lattina di birra quasi vuota. Dopo aver ingerito l'ultimo sorso, l'autore del video capisce che è il momento perfetto per chiedere al Golden Retriever di portargliene una dal frigo. Come glielo segnala? Dando un colpetto al tavolo proprio con la lattina vuota. Il cane ascolta quel suono e immediatamente scatta dal suo giaciglio verso il frigo (su cui c'è una corda che lo aiuta), aprendolo. Qui il Golden Retriever mostra la sua intelligenza, perché in un frigo strapieno capisce quale dei tanti contenitori addentare per portarlo al suo padrone.

Notevole anche il fatto che, verso la fine, il padrone dica: "Puoi chiudere la porta?" e il Golden Retriver, con le zampe anteriori, dà un colpetto che chiude il frigo. Un video esilarante, perché mostra come con tanta pazienza e dedizione, si possa insegnare al proprio cane qualcosa in più del semplice "Seduto" e "Lascia". Nei commenti, molti si sono innamorati del 'bravo ragazzo': "Dategli subito un aumento in busta paga!", è il commento con più 'Mi piace' al video. Non manca il commento grottesco: "Appena gli insegni a fare i drink chiamami! Porto io la tequila". In generale, il video ha ricevuto solo commenti positivi, una rarità in un periodo in cui molte persone sfogano le proprie frustrazioni sui social.

