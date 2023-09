Lazio, "A due passi da Roma esiste un piccolo angolo di paradiso con una piscina termale naturale": parola di TikToker

Lazio, non lontano da Roma c'è un paradiso naturale con una piscina termale in cui fare il bagno: ecco dove si trova secondo la testimonianza di una TikToker

La regione del Lazio, situata nel cuore dell'Italia, è una terra ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Le sue attrazioni sono molteplici e offrono qualcosa per tutti i gusti. Uno dei luoghi più iconici è sicuramente Roma, la capitale d'Italia, con i suoi monumenti storici, come il Colosseo, il Foro Romano, il Pantheon e la Città del Vaticano, con la Basilica di San Pietro e i Musei Vaticani. La capitale è anche famosa per la sua cucina, i suoi caffè storici e la vivace vita notturna. Oltre a questa città, tuttavia, il Lazio offre molte altre destinazioni affascinanti.

La città di Tivoli, ad esempio, è famosa per le sue ville storiche, tra cui Villa d'Este, con i suoi bellissimi giardini e fontane, e Villa Adriana, una residenza imperiale romana ben conservata. Altri luoghi di interesse includono Viterbo, con il suo centro storico medievale e le famose terme termali; l'etrusca Tarquinia, con le sue tombe sotterranee affrescate; e il pittoresco borgo di Calcata, noto per la sua comunità artistica e l'atmosfera bohémien. Per gli amanti della natura, la regione offre, poi, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con le sue spettacolari montagne, laghi e sentieri escursionistici, e il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, ideale per le attività all'aria aperta come l'escursionismo e il trekking.

Le coste del Lazio sono punteggiate da incantevoli località balneari, tra cui Sperlonga, Gaeta e Sabaudia, con spiagge di sabbia dorata e acque cristalline. Inoltre, la regione è celebre per la sua tradizione culinaria, che comprende piatti deliziosi come la pasta alla carbonara, la porchetta, la pizza romana e il vino dei Castelli Romani. In sintesi, il Lazio è una regione affascinante che offre una ricca varietà di attrazioni, dalla storia all'arte, dalla natura alla cucina e tutto ciò la rende una destinazione ideale per chiunque desideri esplorare il meglio dell'Italia centrale, anche nel periodo settembrino.

Lazio, TikToker consiglia un angolo di paradiso in cui immergersi: "Il posto è a due passi da Roma"

La TikToker di viaggi @asiatraveleugc all'interno di uno dei suoi ultimi video si sofferma su un posto spettacolare dove poter trascorrere una giornata all'aria aperta ora che è settembre e il clima consente ancora - nei momenti più caldi, di poter fare delle attività prettamente estive. Ma dove si trova, nel Lazio e a pochi passi da Roma, quello che la stessa influencer definisce un piccolo angolo di paradiso?

"Un piccolo angolo di paradiso, con una piscina termale, una cascata gelata a due passi da Roma. Ci troviamo alla Mola di Oriolo Romano, un parco nominato 'Monumento naturale', aperto al pubblico, completamente gratis. Qui troverete una piscina termale alimentata da una delle solfatare più importanti della zona, con un'acqua a 26 gradi. Avete anche una cascata freschissima, con un bacino davanti dove potervi fare il bagno e una zona picnic dove mangiare", queste le parole che accompagnano il video spettacolare della Mola di Oriolo Romano. E voi? Ci siete mai stati?

LEGGI ANCHE: Ragazzo si tatua i baffi e viene bastonato nei commenti: "La domanda è: perché?"