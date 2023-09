Ragazzo si tatua i baffi e viene bastonato nei commenti: "La domanda è: perché?"

Un ragazzo ha deciso di tatuarsi i baffi, dato che quelli naturali non lo soddisfavano. Nei commenti al video, però, quasi nessuno ha approvato il suo gesto e molti gli hanno assicurato che si era rovinato a vita.

I tatuaggi sono croce e delizia per gli esseri umani. Ci sono tantissime cose da dire su questa forma d'arte molto divisiva. In primis, l'Italia può vantare il primato di paese più tatuato al mondo. A voler essere precisi, la nostra è la nazione in cui la percentuale più alta di persone (38%) ha almeno un tatuaggio. Al secondo e al terzo posto troviamo Stati Uniti e Svezia, dove i numeri sono quasi identici (rispettivamente 37 e 36%). Parlando di statistiche, tuttavia, non si possono non menzionare i pentimenti relativi ai tatuaggi.

Già, perché una persona su quattro farebbe a meno di almeno un tatuaggio tra quelli che ha sulla pelle. Il motivo principale? La perdita di significato o di importanza. Non a caso, tra i tatuaggi più comuni ci sono scritte e frasi. Talvolta sono nomi di persona, oppure semplici parole, che magari rappresentano un tatuaggio condiviso. Esiste anche chi non apprezza più l'estetica di un tatuaggio, che pochi anni prima lo faceva impazzire. Quando si è 18enni o 20enni, si è più spensierati e non si pensa troppo alle conseguenze. Qualche anno dopo, arriva il momento di fare i conti con la realtà.

Il ragazzo con il baffo tatuato

Come molti sanno, esistono tante persone (soprattutto donne) che si sono tatuate le sopracciglia. Si tratta di un intervento estetico molto particolare, che negli ultimi anni è in crescita a livello globale. Molto più raro vedere dei baffi tatuati. Eppure un ragazzo spagnolo, di nome Dario, ha deciso di farlo. Il video è stato pubblicato dal suo tatuatore di fiducia. In pochi secondi di filmato si vede il prima, il durante e il dopo. A giudicare dal risultato finale, il ragazzo sembra soddisfatto, mentre lo stesso non si può dire degli spettatori.

Nei commenti, abbondano le risposte in italiano. Un nostro connazionale scrive: "Dovreste vedere la mia di faccia in questo momento", mentre un altro sentenzia: "Ora sei Luigi!" (riferendosi al fratello di Super Mario). C'è anche chi fa una domanda diretta: "Ma perché?". In altre lingue, si leggono commenti altrettanto esilaranti. "Scusami, puoi farmi sapere quanto costa? Così capisco quanti soldi ho risparmiato". C'è anche chi critica il tatuatore: "Ad alcune richieste, il tatuatore dovrebbe avere il coraggo di rispondere no". Qualcun altro, nei commenti, sostiene che non sia reale o che sia un tatuaggio semi-permanente. A giudicare dal video, sembra un tattoo a tutti gli effetti. Nei commenti c'è sia chi assicura che non lo sia, che chi garantisce che il ragazzo avrà davvero a vita quei baffi artificiali sopra le labbra.

