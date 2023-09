Roma, macchina tedesca parcheggia sul marciapiede e qualcuno lascia un bigliettino nella sua lingua: cosa c'è scritto

Roma è una città magica. Poche ore fa, un civilissimo cittadino tedesco ha parcheggiato come farebbe il più incivile dei romani. Per tutta risposta, un residente nella capitale ha scritto un bigliettino in tedesco decisamente esilarante.

Analizzando i dati delle otto principali città italiane, Roma è quella con il numero più alto di automobili in rapporto alla popolazione. La capitale, infatti, vanta 842 macchine ogni 1000 abitanti; la media nazionale è di circa 650. Va da sé che, soprattutto in alcuni angoli del centro città, trovare parcheggio sia una vera e propria impresa per i tanti che non dispongono di un garage privato o non vogliono pagare un abbonamento. Da ciò, inevitabilmente, ne consegue che le segnalazioni di soste illegali a Roma abbondino.

99 volte su 100 sono i romani residenti a Roma a parcheggiare sulle strisce pedonali, in divieto di sosta o, semplicemente, dove non si può. Per ovviare al problema, dal 1° novembre spostarsi in auto a Roma diventerà più difficile, quantomeno per chi possiede auto vecchie e/o inquinanti. La nuova 'zona verde' voluta dall'amministrazione Gualtieri verrà allargata a quasi tutto il Comune di Roma con pesanti limitazioni (nelle ore di punta) per le auto a benzina di gamma inferiore a Euro 4 e perfino Euro 5 per quelle a diesel. Molti romani apprezzano questa iniziativa, ma chiedono un miglioramento del trasporto pubblico, che anche nel 2023 risulta carente.

Roma, l'automobilista tedesco parcheggia male e qualcuno gli lascia un bigliettino... in tedesco!

Come dicevamo, 99 volte su 100 a compiere soste illegali sono romani nati e cresciuti in città. Non mancano i turisti che guidano l'auto a Roma, ma trovandosi in una città a loro sconosciuta, evitano di commettere violazioni del Codice della Strada. Eppure, di tanto in tanto, compaiono delle eccezioni. Poche ore fa, in pieno centro a Roma, il proprietario di una Smart con targa tedesca ha parcheggiato in maniera oggettivamente indecente. Dato che i romani incivili bastano e avanzano, qualcuno lo ha redarguito ed ha pensato anche di farlo nella sua lingua!

Cosa c'è scritto? Più o meno questo: "Impara a parcheggiare, incapace! Questo è il marciapiede e tu hai parcheggiato sul bordo per passeggini". La parola prima di 'etc' è sinceramente incomprensbile, ma comunque il romano (in tedesco) ha segnalato che quell'angolo di marciapiede serve ai genitori con passeggini e che parcheggiare lì è da irresponsabili. Nuova giornata, nuova perla da Roma, dove perfino i civilissimi tedeschi compiono soste da ritiro della patente. La speranza è che la Smart in questione sia stata multata, rimossa dal carroattrezzi e che il proprietario sia stato costretto a pagare una multa salatissima. Di certo, se lo avesse fatto in pieno centro a Berlino, non l'avrebbe filata liscia.

