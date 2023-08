Roma, qualcuno parcheggia tra i bidoni dell'immondizia e al ritorno trova vari 'regalini' sull'auto

La vita per i cittadini di Roma non è sempre facile. Quest'estate c'è stata una nuova emergenza rifiuti e il vecchio problema del parcheggio selvaggio non sembra conoscere soluzione. Ecco cos'è successo a un automobilista che ha lasciato l'auto letteralmente in mezzo a due bidoni della spazzatura.

L'estate si avvia alla conclusione. Tra domenica sera e lunedì mattina, su quasi tutta Italia le condizioni climatiche cambieranno in maniera drastica. Un fronte temporalesco è in arrivo dal Nord Europa, che oltre alla pioggia porterà anche un netto abbassamento delle temperature (possibili anche massime di 10 gradi inferiori rispetto a quelle odierne). Non sono da escludere temporali molto violenti, su tutte le regioni. I temporali di fine agosto metteranno realmente fine all'estate? Anche perché il 15 settembre a Roma riapriranno le scuole.

Con la riapertura degli istituti, si tornerà una volta per tutte alla routine. Si tratta di una data importante, perché il sindaco di Roma Roberto Gualtieri aveva assicurato che la città sarebbe tornata pulita "con la riapertura delle scuole". Insomma, nei prossimi 15 giorni, dando per buone le parole del sindaco, l'emergenza rifiuti a Roma finirà. Quel che è certo è che la raccolta dei rifiuti procede a regime ridotto da ormai inizio estate. La scorsa settimana, molte associazioni di quartiere hanno riportato criticità per quanto riguarda lo svuotamento dei cassonetti in strada e lo svolgimento della raccolta porta a porta.

Roma, il parcheggio selvaggio viene punito così

Se l'emergenza rifiuti si ripresenta ciclicamente, il problema del parcheggio selvaggio a Roma non ha mai conosciuto tregue. Anzi, sì: nel periodo del Covid, quando molti romani non potevano uscire di casa. Dal web, arriva l'ennesima segnalazione che mostra come la 'Grande Bellezza' non venga preservata né dai politici e né dai cittadini. Un residente della capitale ha pensato che fosse una buona idea parcheggiare - letteralmente - tra due bidoni dell'immondizia. Cosa avranno fatto altri romani per fargli capire che non è una buona idea (e sfogare un po' di frustrazione)?

In casi del genere, è difficile trovare le parole giuste. Peggio chi parcheggia in mezzo ai bidoni dell'immondizia (e con metà macchina sul marciapiede) o chi gli riempie l'auto di regalini (sacchi dell'immondizia, di cui non vogliamo immaginare il contenuto)? Davvero arduo rispondere. Di certo, se la Clio nera non fosse stata piazzata lì, difficilmente il proprietario l'avrebbe trovata ricoperta di... immondizia. Una situazione realmente paradossale. In quale altra città qualcuno si sognerebbe di effettuare una sosta simile? Se fosse per una grave emergenza, forse, sarebbe comprensibile. Il fatto che ci siano tutti quei sacchetti, però, certifica che la macchina è rimasta per ore e ore in quella posizione. Roma caput mundi? Nel 2023 non proprio.

