Negozio, commerciante incolla un cartello di ferie troppo vago e i clienti fanno un'aggiunta infame a penna: "Stamo a..."

Negozio, un commerciante piazza un cartello di ferie piuttosto ambiguo e i clienti non si ritraggono dal fare aggiunte esilaranti e un po' cattive: ecco cosa hanno scritto

Chiudere un negozio per ferie è una decisione importante che può avere diverse conseguenze, sia per i proprietari del negozio che per i clienti. Mentre è importante per i gestori prendersi il tempo necessario per riposarsi e ricaricare le energie, è altrettanto importante considerare l'impatto che questa decisione può avere sulla clientela. Innanzitutto, gli abituali di un'attività possono sentirsi delusi quando scoprono che essa è chiusa per ferie. Queste persone potrebbero essere abituate a fare acquisti regolarmente nel posto e potrebbero sentirsi spaesati o frustrati quando trovano le porte chiuse. Potrebbero dover cercare alternative non essere altrettanto convenienti o soddisfacenti.

D'altra parte, chiudere per ferie può creare una sorta di "trepidante attesa" tra i clienti. Se il negozio comunica chiaramente le date di chiusura e offre ai clienti l'opportunità di pianificare i loro acquisti in anticipo, alcuni potrebbero aspettarsi con impazienza il ritorno dell'attività e programmare i loro futuri acquisti in base a quelle date. Questa attesa può creare un senso di anticipazione e interesse nei confronti del luogo. Tuttavia, è essenziale per i gestori pianificare con attenzione il tutto. Devono comunicare in modo trasparente le date di chiusura ai clienti, possibilmente con un preavviso sufficiente. Inoltre, possono sfruttare questo periodo per promuovere offerte speciali o vendite post-vacanza per incoraggiare i clienti a tornare nel negozio una volta che è riaperto.

Inoltre, è importante mantenere una comunicazione attiva con la clientela durante la chiusura. Questo può essere fatto attraverso i social media, l'e-mail marketing o annunci sul sito web del negozio. Fornire aggiornamenti sui preparativi per la riapertura o condividere alcune anticipazioni sui nuovi prodotti o servizi che saranno disponibili può mantenere vivo l'interesse dei clienti. Eppure, non tutti sono così abili da comportarsi così. Anzi, qualcuno addirittura si rifiuta di specificare il giorno di riapertura...

Negozio, gestore non scrive quando riaprirà e i clienti si vendicano così

In conclusione, chiudere un negozio per ferie può lasciare i clienti in trepidante attesa, ma è importante gestire questa situazione in modo strategico. Una comunicazione chiara e trasparente con loro prima, durante e dopo la chiusura può contribuire a mantenere vivo l'interesse e ad assicurare una transizione fluida quando il negozio riapre le porte. Purtroppo però un commerciante - forse di Roma, a giudicare dalle scritte lasciate sotto, ma è impossibile definirlo con certezza, non si è comportato così.

Infatti, l'uomo ha lasciato sulla saracinesca chiusa del proprio negozio un cartello (segnalato da @cristiano.militello su Instagram) che recita: "Chiuso per ferie. Prima o poi torno", cancellando 'dal' e 'al', ovvero l'informazione principale. Due clienti, evidentemente frustrati dalla chiusura dell'attività hanno così fatto un paio di aggiunte infami all'avviso. Il primo scrive: "Sicuro?". Il secondo, ancora peggio, commenta il tutto con: "Stamo a perde le speranze". L'effetto finale è comico, ma anche un po' infame, non siete d'accordo?

