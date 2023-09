Napoli, per strada spunta un cartello originale contro i padroni incivili di cani: "Ne abbiamo le..."

In provincia di Napoli, i residenti di Torre Annunziata non sopportano più chi lascia il proprio cane fare i bisognini e poi non pulisce. Per questo, in una strada del comune oplontino è comparso un cartello molto originale contro i padroni incivili di cani.

I cani ci migliorano la vita, ma avere un animale da compagnia comporta anche numerose responsabilità. Una di queste è far sì che non sporchino marciapiedi e ambienti aperti al pubblico. I cani, si sa, non hanno come pulire le proprie deiezioni e questo è un compito che spetta ai loro padroni. Una vecchia ordinanza del Ministero della Salute illustra l'obbligo a "chiunque conduca il cane in ambito urbano" di raccogliere le sue feci e di avere "gli strumenti idonei" allo scopo. Tuttavia, a differenza di altre sanzioni, l'importo dipende da Comune a Comune. Per esempio, a Roma la multa è di 250 euro, mentre a Milano quasi il doppio (450€) e a Napoli oscilla tra i 100 e i 500 euro.

Ovviamente l'obbligo vale per tutti i luoghi pubblici: strade, marciapiedi, spiagge, giardini, parchi e ville. Nei casi estremi, si può ricevere una multa anche per il solo fatto di non avere con sé il kit per la raccolta degli escrementi, dato che senza di esso il padrone non ha modo di raccoglierli. Ancora più gravi sono le punizioni verso i padroni di cani che fanno i propri bisogni su beni di interesse storico o artistico: il Codice penale prevede una reclusione da 3 a 12 mesi e una sanzione pecuniaria che va da 1.000 a 3.000€.

Napoli, il cartello contro i padroni incivili di cani è originalissimo

Se, in teoria, lo Stato italiano punisce severamente chi non pulisce le deizioni canine, la realtà dimostra come i controlli in molte città siano inesistenti. Un vigile urbano, per poter elevare una sanzione, deve cogliere in flagrante il cane e il proprio padrone, una circostanza molto rara. Per non parlare dei cani randagi, che fanno i loro bisogni in maniera incontrollata. A Torre Annunziata, comune in provincia di Napoli, qualcuno sostiene di avere "le scarpe piene" dei padroni che non rimuovono gli escrementi dai marciapiedi. Su via Vesuvio, è comparso questo cartello molto sagace e originale:

Nei commenti, molti segnalano che per quanto abbondino gli oplontini incivili, molti degli escrementi che si trovano sui marciapiedi della città sono 'opera' di cani randagi. Quello della mancata raccolta delle deiezioni canine è un problema comune a Napoli, così come a Roma, Milano e tante altre città italiane. Dal momento che controllare ogni singolo cane è quasi impossibile, i vigili elevano pochissime sanzioni per questo tipo di reato. E i padroni lo sanno, per cui se hanno dimenticato il sacchetto, alzano il passo, vanno via e fanno finta di niente.

