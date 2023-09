Roma, mostra lo scontrino della colazione al bar: a sollevare l'indignazione non è il prezzo, ma un'aggiunta folle

Roma, va al bar a prendere un caffè e un cornetto e palesa lo scontrino sui social: quello che fa specie è un'aggiunta a dir poco folle!

Roma, con la sua storia millenaria, la ricca cultura e i monumenti mozzafiato, è indubbiamente una delle città più affascinanti al mondo. Tuttavia, negli ultimi anni, il costo della vita nella Città Eterna è notevolmente aumentato, in particolare nei bar e nei ristoranti. Uno dei fattori che ha contribuito all'aumento dei costi è l'afflusso di turisti. La capitale è una delle principali destinazioni turistiche europee, e la domanda per i servizi di ristorazione è elevata. Di conseguenza, molti locali hanno alzato i prezzi per sfruttare il flusso di gente in arrivo da ogni parte del mondo.

Inoltre, la gestione dei ristoranti e dei bar in una città come Roma può essere costosa. L'affitto degli spazi nel centro storico è elevato, e i costi operativi, come la manutenzione degli edifici storici e la conformità normativa, possono pesare sui proprietari di attività commerciali. Questi costi spesso si riflettono nei prezzi dei menu. Per i residenti romani, però, l'aumento dei costi nei locali può rappresentare una sfida. Anche se la tradizione italiana di cenare fuori è importante per molte famiglie, molte persone devono ora pianificare attentamente le loro uscite e ridurre la frequenza di pranzi o cene fuori casa. E lo stesso dicasi anche per la colazione che a tanti piace fare 'all'italiana' con caffè/cappuccino e cornetto.

Malgrado tutto ciò, è importante sottolineare anche che Roma offre ancora opportunità per mangiare bene a prezzi più accessibili. Basta allontanarsi dalle zone turistiche più affollate e cercare trattorie o ristoranti di quartiere, dove è possibile gustare cucina autentica a prezzi più ragionevoli. Inoltre, l'aumento dei costi può essere mitigato pianificando con attenzione e cercando offerte speciali. Alcune zone della capitale sono anche famose per le loro pizze a taglio economiche e deliziose, un'opzione ideale per chi vuole risparmiare. Ma invece per quanto concerne la colazione? Non c'è scampo, per quella, almeno se volete gustarla nella versione 'classica', ovvero dolce. Cosa ha fatto arrabbiare una donna in tal senso?

Roma, va a fare colazione e pubblica lo scontrino: "Il caffè ha un prezzo ragionevole, ma c'è una cosa che mi rende molto polemica"

In definitiva, Roma rimane una città straordinaria da visitare, e la sua cucina è parte integrante dell'esperienza. Nonostante l'aumento dei costi nei bar e nei ristoranti, è ancora possibile godere di ottimi pasti senza svuotare il portafoglio, basta pianificare con attenzione e cercare le opportunità giuste. Eppure, le brutte esperienze non mancano proprio mai. Una donna, ad esempio, ha riportato quello che le è capitato su Twitter.

"Sono molto polemica. 10 centesimi per una macchia di latte? Ha prima fatto scontrino normale poi mi ha chiesto che tipo di caffè volevo ed io ho risposto macchiato quindi ha fatto secondo scontrino solo per 10 centesimi", queste le parole che accompagnano il post della signora su Twitter. Sotto fotografati i due scontrini 'pazzi'. Nel primo si leggono 2,50 euro per un caffè e una brioche. Il prezzo è di 1,10 per il caffè e 1,40 per il cornetto. Insomma, nella norma e anche buono per essere in capitale! Il problema è l'aggiunta successiva di 10 centesimi per un po' di schiumetta (tra l'altro attestata con un ulteriore scontrino, come se continuare a produrre carta non inquinasse il pianeta!).

LEGGI ANCHE: "Conosci la capra ubriaca?", lo scherzo di questi ragazzi al cameriere è epico