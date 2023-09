"Conosci la capra ubriaca?", lo scherzo di questi ragazzi al cameriere è epico

Su TikTok è nato un nuovo trend: lo scherzo della 'capra ubriaca'. Alcuni avventori chiedono al cameriere che serve loro la birra se conosca la 'capra ubriaca'. Quando gliela mostrano, scoppiano tutti a ridere.

Milioni di persone amano la birra e amano trascorrere serate a bere con gli amici. Il consumo di questa bevanda, tuttavia, ha dei pro e dei contro. In primis, i palati più fini apprezzano la vasta gamma di sapori e stili della birre: si va da quelle rinfrescanti e leggere a quelle più scure e robuste. Spesso - va detto - la birra è un collante sociale e può contribuire a rafforzare un'amicizia. Inoltre alcuni studi suggeriscono che un consumo (molto) moderato di birra può avere effetti benefici per la salute, grazie all'apporto di sostanze nutritive preziose come vitamine e antiossidanti. Dall'altro lato, il consumo di questa bevanda ha tante potenziali conseguenze negative.

Chi beve birra tutti i giorni può diventarne dipendente. L'abuso di alcool, come noto, ha gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale. La birra contiene molte calorie e berla tutti i giorni può portare a un aumento di peso: occhio soprattutto a quelle ad alta gradazione alcolica, che sono le più caloriche in assoluto. Non va sottovalutato, infine, che la birra (almeno in Italia) non costa come l'acqua e a lungo andare può rappresentare una spesa non indifferente. Tuttavia, una bionda ogni tanto con gli amici fa solo bene al morale. Soprattutto, poi, se permette di inventare uno scherzo totalmente innocuo e molto divertente.

Lo scherzo della capra ubriaca

Il canale TikTok 'Fc Quarantine', nel mese di luglio, aveva pubblicato il primo video dello scherzo della 'Capra ubriaca'. In cosa consiste? Il gruppo ordina una birra alla spina per ognuno dei suoi membri e, appena il cameriere lascia i boccali sul tavolo, gli chiede: "Conosci la capra ubriaca?". Come prevedibile, il cameriere è spiazzato dalla domanda e chiede più volte se ha capito bene. A un certo punto, il componente del gruppo con la barba più folta, mette il mento nel boccale, che inevitabilmente si sporca di birra e fa il verso della capra: è lui la capra ubriaca!

Il secondo video dello scherzo, oggi, ha più visualizzazioni del primo. A giudicare da com'è vestito il cameriere, ci troviamo in Baviera. D'altronde in questa regione della Germania meridionale esistono diversi festival dedicati alla birra e praticamente in ogni bar e locale vengono servite 'bionde' alla spina. I più cattivi, nei commenti, hanno scritto che il cameriere ha riso allo scherzo solo perché vorrebbe una mancia dal gruppo. In realtà è uno scherzo divertente che non ha fatto perdere tempo al cameriere e gli ha strappato una risata, che non fa mai male, specialmente durante un turno di lavoro così estenuante.

