Liguria, mostrano lo scontrino della pizzeria: "Quanto abbiamo speso per 11 pizze, una farinata gigante, le bibite e 7 dessert"

Liguria, pubblicano sui social lo scontrino di una pizzeria: ecco la spesa che hanno dovuto sostenere e cosa è successo loro per la prima volta

La Liguria è una regione dell'Italia famosa per la sua cucina deliziosa, e Isolabona, situata nell'entroterra della Riviera Ligure di Ponente, non fa eccezione. Quando si visita questa affascinante località, ci si può aspettare di gustare una varietà di piatti tradizionali che lasciano a bocca aperta. Uno dei cibi più iconici del posto è il pesto genovese, una salsa a base di basilico fresco, olio d'oliva, pinoli, aglio e formaggio Parmigiano-Reggiano. Si può assaporare questo alimento delizioso su una fetta di focaccia ligure, un pane soffice e olio d'oliva, che è una specialità locale molto amata.

I frutti di mare sono un'altra attrazione culinaria della Liguria, grazie alla sua posizione costiera. Si possono gustare piatti come la zuppa di pesce, frittura di calamari o acciughe marinate, tutti preparati con ingredienti freschi della zona. E non si può certo dimenticare la pasta ligure, come le trofie al pesto o i pansoti, ravioli ripieni di erbe locali e formaggio. Questi primi fanno scoprire i sapori autentici della regione. Per quanto riguarda i dolci, la torta di riso è un must. Si tratta di un dolce a base di riso, zucchero, limone e vaniglia, cotto al forno fino a diventare dorato e croccante sulla parte superiore.

In merito ad Isolabona - un piccolo borgo medievale nell'entroterra ligure, ci si può aspettare di trovare ristoranti e trattorie che offrono cucina tradizionale con un tocco locale. Il suo ambiente pittoresco e affascinante aggiunge un'atmosfera unica al tutto. La zona, inoltre, è famosa per la produzione di olio d'oliva di alta qualità. Quindi, non si può perdere l'opportunità di degustarlo o acquistarlo. Infine, un'altra prelibatezza che bisogna assaggiare in Liguria è la farinata, una specie di pancake sottile fatto con farina di ceci e cotto in forno a legna. È croccante fuori e morbido all'interno e spesso viene servito caldo come spuntino o accompagnamento. Proprio quest'ultima è stata gustata (insieme ad altri cibi) da alcuni amici che hanno pubblicato uno scontrino con i costi di ogni cosa.

Liguria, lo scontrino che spiazza: "La spesa per pizza, farinata, bevanda e dessert"

In sintesi, la Liguria e Isolabona offrono una vasta gamma di attrazioni culinarie, dalle prelibatezze a base di pesce alle specialità regionali come il pesto e la farinata. Esplorare la cucina locale è un'esperienza deliziosa che consente di scoprire il cuore gastronomico di questa splendida regione italiana. Così ha fatto un gruppo di amici: in 10 hanno voluto prendere ben 11 pizze, una farinata gigante, bibite (principalmente birre) e 7 dessert per chiudere in bellezza il pasto.

Ebbene, se vi aspettate che il conto sia salatissimo, non lo è affatto! Infatti in 10 hanno speso 200 euro, ovvero 20 euro a persona. I costi, in definitiva, sono nella media. Quello che sorprende, tuttavia, com'è scritto anche dall'autore del post Facebook da cui proviene questo scontrino (Marco Cattaruzza) è il fatto che vi sia stata la sottrazione di alcuni soldi per un ingrediente in meno su una delle pizze. Inoltre, il coperto è stato fatto pagare solo a 7 persone invece di 10. Insomma, non tutti i locali sono così 'tremendi' come raccontano al giorno d'oggi, in cui si è diffusa la febbre da scontrino.

